Именины 28 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Именины сегодня, 28 сентября празднуют владельцы более, чем 15 мужских и четырех женских имен.

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День ангела 28 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Ak~i, Shaun Fisher)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 28 сентября по новому православному календарю.

Именины 28 сентября: мужские имена

Александр - в переводе означает "защищающий людей".

в переводе означает "защищающий людей". Валентин - в переводе означает "здоровый, сильный";

- в переводе означает "здоровый, сильный"; Вячеслав - в переводе означает "более славный";

- в переводе означает "более славный"; Георгий, Егор - в переводе означает "земледелец";

- в переводе означает "земледелец"; Еремей - в переводе означает "Бог высок", "высота Божья", "да возвысит Господь";

- в переводе означает "Бог высок", "высота Божья", "да возвысит Господь"; Ибрагим - в переводе означает "отец народов", "возвышенный отец";

- в переводе означает "отец народов", "возвышенный отец"; Иван - в переводе означает "дар Бога", "Божья милость".

- в переводе означает "дар Бога", "Божья милость". Илларион - в переводе означает "весёлый", "радостный", "тихий";

- в переводе означает "весёлый", "радостный", "тихий"; Кирилл - в переводе означает "господин", "владыка", "хозяин";

- в переводе означает "господин", "владыка", "хозяин"; Макар - в переводе означает "блаженный", "счастливый";

- в переводе означает "блаженный", "счастливый"; Марк - в переводе означает "родившийся в марте";

- в переводе означает "родившийся в марте"; Нестор - в переводе означает "возвратившийся домой";

- в переводе означает "возвратившийся домой"; Остап - в переводе означает "твердый", "стойкий";

- в переводе означает "твердый", "стойкий"; Родион - в переводе означает "житель острова Родос";

- в переводе означает "житель острова Родос"; Теодор , Федор - в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар";

- в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар"; Харитон - в переводе означает "благосклонный";

- в переводе означает "благосклонный"; Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".

Именины 28 сентября: женские имена

Анна - в переводе означает "добрая воля" или "благосклонность".

в переводе означает "добрая воля" или "благосклонность". Мария - в переводе означает "госпожа";

в переводе означает "госпожа"; Татьяна - в переводе означает "госпожа из рода Татия";

в переводе означает "госпожа из рода Татия"; Ульяна, Юлиана - в переводе означает "принадлежащий Юлию";

Кто родился 28 сентября

Мика Хаккинен , финский автогонщик, двукратный чемпион "Формулы-1";

, финский автогонщик, двукратный чемпион "Формулы-1"; Хилари Дафф , американская певица и актриса;

, американская певица и актриса; Ян Юнвэй , тайваньский дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр;

, тайваньский дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр; Конфуций , древнекитайский философ и политический деятель;

, древнекитайский философ и политический деятель; Василий Сухомлинский , украинский педагог и писатель;

, украинский педагог и писатель; Михаил Заец , деятель УПА, автор воспоминаний о командире УПА Романе Шухевичеотдаю детям", "О воспитании").

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