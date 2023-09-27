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Именины 28 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
27 сентября 2023, 08:15
Именины сегодня, 28 сентября празднуют владельцы более, чем 15 мужских и четырех женских имен.
День ангела 28 сентября
День ангела 28 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Ak~i, Shaun Fisher)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 28 сентября по новому православному календарю.

Именины 28 сентября: мужские имена

  • Александр - в переводе означает "защищающий людей".
  • Валентин - в переводе означает "здоровый, сильный";
  • Вячеслав - в переводе означает "более славный";
  • Георгий, Егор - в переводе означает "земледелец";
  • Еремей - в переводе означает "Бог высок", "высота Божья", "да возвысит Господь";
  • Ибрагим - в переводе означает "отец народов", "возвышенный отец";
  • Иван - в переводе означает "дар Бога", "Божья милость".
  • Илларион - в переводе означает "весёлый", "радостный", "тихий";
  • Кирилл - в переводе означает "господин", "владыка", "хозяин";
  • Макар - в переводе означает "блаженный", "счастливый";
  • Марк - в переводе означает "родившийся в марте";
  • Нестор - в переводе означает "возвратившийся домой";
  • Остап - в переводе означает "твердый", "стойкий";
  • Родион - в переводе означает "житель острова Родос";
  • Теодор, Федор - в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар";
  • Харитон - в переводе означает "благосклонный";
  • Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".

Именины 28 сентября: женские имена

  • Анна - в переводе означает "добрая воля" или "благосклонность".
  • Мария - в переводе означает "госпожа";
  • Татьяна - в переводе означает "госпожа из рода Татия";
  • Ульяна, Юлиана - в переводе означает "принадлежащий Юлию";

Кто родился 28 сентября

  • Мика Хаккинен, финский автогонщик, двукратный чемпион "Формулы-1";
  • Хилари Дафф, американская певица и актриса;
  • Ян Юнвэй, тайваньский дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр;
  • Конфуций, древнекитайский философ и политический деятель;
  • Василий Сухомлинский, украинский педагог и писатель;
  • Михаил Заец, деятель УПА, автор воспоминаний о командире УПА Романе Шухевичеотдаю детям", "О воспитании").

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День ангела именины
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