Именины 28 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Именины сегодня, 28 сентября празднуют владельцы более, чем 15 мужских и четырех женских имен.
День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 28 сентября по новому православному календарю.
Именины 28 сентября: мужские имена
- Александр - в переводе означает "защищающий людей".
- Валентин - в переводе означает "здоровый, сильный";
- Вячеслав - в переводе означает "более славный";
- Георгий, Егор - в переводе означает "земледелец";
- Еремей - в переводе означает "Бог высок", "высота Божья", "да возвысит Господь";
- Ибрагим - в переводе означает "отец народов", "возвышенный отец";
- Иван - в переводе означает "дар Бога", "Божья милость".
- Илларион - в переводе означает "весёлый", "радостный", "тихий";
- Кирилл - в переводе означает "господин", "владыка", "хозяин";
- Макар - в переводе означает "блаженный", "счастливый";
- Марк - в переводе означает "родившийся в марте";
- Нестор - в переводе означает "возвратившийся домой";
- Остап - в переводе означает "твердый", "стойкий";
- Родион - в переводе означает "житель острова Родос";
- Теодор, Федор - в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар";
- Харитон - в переводе означает "благосклонный";
- Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".
Именины 28 сентября: женские имена
- Анна - в переводе означает "добрая воля" или "благосклонность".
- Мария - в переводе означает "госпожа";
- Татьяна - в переводе означает "госпожа из рода Татия";
- Ульяна, Юлиана - в переводе означает "принадлежащий Юлию";
Кто родился 28 сентября
- Мика Хаккинен, финский автогонщик, двукратный чемпион "Формулы-1";
- Хилари Дафф, американская певица и актриса;
- Ян Юнвэй, тайваньский дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр;
- Конфуций, древнекитайский философ и политический деятель;
- Василий Сухомлинский, украинский педагог и писатель;
- Михаил Заец, деятель УПА, автор воспоминаний о командире УПА Романе Шухевичеотдаю детям", "О воспитании").
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