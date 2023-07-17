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Какой сегодня праздник 17 июля: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
17 июля 2023, 04:00
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Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 17 июля значит для Украины.
Какой сегодня праздник 17 июля
Какой сегодня праздник 17 июля / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 17 июля годами ранее, какой праздник 17 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 17 июля – какие памятные события произошли в этот день

В этот день в 1775 году в США открыли первый в мире госпиталь для военных. Также в этот день в 1902 году американец Уиллис Кэрриер предложил свой первый проект кондиционера.

17 июля 1933 года по маршруту Киев – Херсон пустили первый пароход после завершения строительства ДнепроГЭС и ликвидации порогов на Днепре.

видео дня

Какой праздник 17 июля 2023 в мире и Украине

В этот день в мире отмечается Всемирный день эмоджи и Всемирный день международного уголовного правосудия.

Для Украины 17 июля – это День работников металлургияеской и горнодобывающей промышленности.

Какой праздник 17 июля по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память священномученика Павла Гойдича которого пытали и судили во время борьбы коммунистов с Греко-католическими церквями. Умер Павел в свой день рождения, не смотря на то, что провозгласили амнистию.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 17 июля

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 17 июля, отметят:

Мужские имена: Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Иван, Марк, Михаил.

Женские имена: Александра, Анастасия, Мария, Ольга, Татьяна.

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