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Какой сегодня праздник 18 июля: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
18 июля 2023, 04:00
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Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 18 июля значит для Украины.
Какой сегодня праздник 18 июля
Какой сегодня праздник 18 июля / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 18 июля годами ранее, какой праздник 18 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 18 июля – какие памятные события произошли в этот день

18 июля 1946 году в эмиграции возобновили Союз украинской молодежи. В 1954 году в этот день в Ньюпорте прошел первый джазовый фестиваль.

Также в этот день в 1968 году основали компанию "Intel". В 1995 году возле стен Софиевского собора в Киеве похоронили украинского Патриарха Владимира.

видео дня

18 июля праздник в мире и Украине

18 июля в мире отмечается Международный день пикника, Международный день паники, Всемирный день жонглирования и любителей рыбалки.

В Украине 18 июля отмечают День участкового инспектора полиции.

Какой церковный праздник отмечается 18 июля

В Церкви в этот день чтится память Афанасия Афонского. Он взял постриг в монастыре и был благословлен на подвиг безмолвия в отдельном месте возле монастыря. Он прошел нападения бесов и получил дар. По некоторым данным Афанасия, ему несколько раз являлась сама Богородица.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 18 июля

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 18 июля, отметят:

Мужские имена: Арсений, Василий, Кирилл, Сергей.

Женские имена: Анна, Елизавета.

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