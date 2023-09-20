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Какой сегодня праздник 20 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

Лидия Неплях
20 сентября 2023, 04:31
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Рассказываем о том, что украинцы празднуют 20 сентября и какие события в этот день произошли раньше.
Какой церковный праздник 20 сентября
Какой церковный праздник 20 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Daniel Sheehan), santosepulcro.co.il

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 20 сентября.

Что произошло 20 сентября в истории - Украина и мир

20 сентября 1870 года - завершено объединение Италии;

20 сентября 1919 года - Нестор Махно и правительство УНР заключили соглашение о совместной борьбе против Деникина;

видео дня

20 сентября 1946 года - открылся первый Каннский кинофестиваль;

20 сентября 1991 года - создана Служба национальной безопасности Украины (ныне - СБУ);

20 сентября 2003 года - на референдуме в Латвии граждане проголосовали за вхождение страны в ЕС;

20 сентября 2008 года - открытие первого в Украине IMAX кинотеатра.

Какой праздник 20 сентября в Украине и мире

Праздники в Украине:

  • Всенародный день отца (неофициальный праздник отмечают ежегодно в третье воскресенье сентября);
  • День работника леса (отмечается в третье воскресенье сентября).
  • День HR-менеджера.

Праздники в мире:

  • Детский день в Германии;
  • Международный день студенческого спорта;
  • Всемирный день паэльи;
  • Всемирный день риса.

Какой церковный праздник 20 сентября по новому календарю

Согласно с новым церковным календарем, 20 сентября в Украине отмечают праздники великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта. До своего крещения Святой великомученик Евстафий именовался Плакидой. Он служил как военачальник при правлении императоров Тита и Траяна. Не имея знания о Христе, Плакида совершал милосердные дела, оказывая помощь всем нуждающимся и страждущим. Однажды, во время охоты, Евстафий увидел между рогами оленя образ распятого на кресте Иисуса. Вдохновленный этим видением, он решил принять христианство и крестился вместе со своей женой Феопистией и детьми - Агапием и Феопистом.

Также сегодня отмечают праздник мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев.

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