Какой сегодня праздник 20 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 20 сентября.
Что произошло 20 сентября в истории - Украина и мир
20 сентября 1870 года - завершено объединение Италии;
20 сентября 1919 года - Нестор Махно и правительство УНР заключили соглашение о совместной борьбе против Деникина;
20 сентября 1946 года - открылся первый Каннский кинофестиваль;
20 сентября 1991 года - создана Служба национальной безопасности Украины (ныне - СБУ);
20 сентября 2003 года - на референдуме в Латвии граждане проголосовали за вхождение страны в ЕС;
20 сентября 2008 года - открытие первого в Украине IMAX кинотеатра.
Какой праздник 20 сентября в Украине и мире
Праздники в Украине:
- Всенародный день отца (неофициальный праздник отмечают ежегодно в третье воскресенье сентября);
- День работника леса (отмечается в третье воскресенье сентября).
- День HR-менеджера.
Праздники в мире:
- Детский день в Германии;
- Международный день студенческого спорта;
- Всемирный день паэльи;
- Всемирный день риса.
Какой церковный праздник 20 сентября по новому календарю
Согласно с новым церковным календарем, 20 сентября в Украине отмечают праздники великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта. До своего крещения Святой великомученик Евстафий именовался Плакидой. Он служил как военачальник при правлении императоров Тита и Траяна. Не имея знания о Христе, Плакида совершал милосердные дела, оказывая помощь всем нуждающимся и страждущим. Однажды, во время охоты, Евстафий увидел между рогами оленя образ распятого на кресте Иисуса. Вдохновленный этим видением, он решил принять христианство и крестился вместе со своей женой Феопистией и детьми - Агапием и Феопистом.
Также сегодня отмечают праздник мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев.
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