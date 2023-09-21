УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Какой сегодня праздник 21 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

Лидия Неплях
21 сентября 2023, 04:32
8
Рассказываем о том, что украинцы празднуют 21 сентября и какие события в этот день произошли раньше.
Какой церковный праздник 21 сентября
Какой церковный праздник 21 сентября / Коллаж Главред, фото pravlife.org, flickr (Julie Jablonski)

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 21 сентября.

Что произошло 21 сентября в истории - Украина и мир

21 сентября 1940 года - открыт Львовский театр оперы и балета.

21 сентября 1998 года - по американскому телевидению показана запись допроса президента США Билла Клинтона по делу Моники Левински;

видео дня

21 сентября 2000 года - американская певица Барбра Стрейзанд объявила о том, что она покидает сцену;

21 сентября 2022 года - президент России Владимир Путин после неудачной попытки захватить Украину объявил мобилизацию.

Какой праздник 21 сентября в Украине и мире

Праздники в Украине:

  • День мира.

Праздники в мире:

  • Международный день мира;
  • Всемирный день благодарения.

Какой церковный праздник 21 сентября по новому календарю

21 сентября согласно новому церковному календарю празднуют Апостола от 70-ти Кодрата.

Святой апостол Кодрат, один из семидесяти, провозглашал Божественное Слово как епископ в Афинах и на восточном полуострове Фессалии, в городе Магнезия. Своей проповедью он привел к истинной вере во Христа Спасителя множество язычников, что вызвало ненависть у коренных жителей. Однажды разгневанный толпой, они попытались атаковать апостола, планируя его побить камнями. Однако по Божьей милости апостол Кодрат остался невредимым, но был заточен в темницу, где умер от голода. Его святые останки были погребены в Магнезии.

Читайте больше:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
календарь праздников интересные новости
Реклама

Главное за день

Украина способна уничтожить Черноморский флот РФ: эксперт раскрыл сценарий

Украина способна уничтожить Черноморский флот РФ: эксперт раскрыл сценарий

02:10 Украина
Там было много командиров: подробности удара по командному пункту флота РФ в Крыму

Там было много командиров: подробности удара по командному пункту флота РФ в Крыму

23:00 Украина
10 дней незаконно держали в военкомате: новые детали дела об избиении уклонистов

10 дней незаконно держали в военкомате: новые детали дела об избиении уклонистов

22:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:30

Какие вещи нужно выбросить 22 сентября, чтобы избавиться от болезней: приметы дня

04:00

Кадырова решили ликвидировать: раскрыта неожиданная причина и вероятный сценарийВидео

03:30

Почему неправильно говорить "він являється студентом": Авраменко объяснил ошибку

03:05

Чувственная симфония женственности: Неплях оголила плечики в прозрачном платье

02:42

Даже антипригарную: как очистить старую сковороду до блеска

Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - КоваленкоУкраина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - Коваленко
02:10

Украина способна уничтожить Черноморский флот РФ: эксперт раскрыл сценарийВидео

01:45

"Стал флотилией": Коваленко объяснил, как атаки на российские корабли влияют на ЧФ РФВидео

00:17

Польша прекратила поставки оружия Украине: что произошло между странами

00:00

Ким Кардашьян закрутила роман с футболистом Бекхэмом - СМИ

Реклама
20 сентября, среда
23:40

Бывшая невеста Кличко и мать его дочери кардинально изменила внешность

23:05

Рианна подтвердила рождение ребенка от ASAP Rocky и показала лицо сына

23:00

Там было много командиров: подробности удара по командному пункту флота РФ в Крыму

22:46

Кадыров "воскрес": прихвостень Путина появился в неожиданном видеоВидео

22:11

Водка, сигареты, перепаленные волосы и похабные фото: как выглядит дочь путиниста Эрнста из США

22:06

10 дней незаконно держали в военкомате: новые детали дела об избиении уклонистов

21:50

Россия "кинула" Армению: Путин поприветствовал капитуляцию в Карабахе

21:48

Поддерживал "русский мир" и сбежал из Украины: где сейчас Андрей Доманский

21:23

Азербайджан вернул Карабах и восстановил суверенитет, в Армении - протестыВидео

21:07

"Будет новый элемент": США объявят новый пакет военной помощи Украине

20:55

Уничтожение БДК и подлодки оккупантов: РФ срочно вывела субмарины из Севастополя

Реклама
20:41

Почему люди здороваются в горах: вежливость или тайное значение

20:29

Максим Галкин показал Аллу Пугачеву на пляже без макияжа

20:17

Подразделения ГУР получили еще 24 дрона по случаю 24-й годовщины компании FavbetФото реклама

20:14

Постпред России в ООН устроил истерику из-за Зеленского и нарвался на "пощечину"

19:54

Будет тепло, но не везде: какие регионы будут плавать из-за дождей

19:40

Пьяная Захарова заявилась на похороны актера и обматерила коллег

19:21

Артистка оркестра ВСУ и "Королева Польши": подробности 4 выпуска Голосу країни-13

19:21

В Карабахе убили российских "миротворцев" – Минобороны РФ

19:17

Невозможно вкусно: Клопотенко показал минутный рецепт битых огурцов

19:11

Зеленский представил "формулу мира" в ООН: выдвинул РФ два требования

19:10

Ситуация критическая: по зерновой сделке и Польше краткомнение

18:52

Чем можно заразиться от собаки: почему питомца нельзя пускать на диван

18:52

В Польше пошли на попятную: заявили о желании договариваться с Украиной по зерну

18:43

Огромная территория в огне после мощных взрывов: ВСУ подорвали базу РФ в Крыму

18:33

В чем смысл уборки: психолог Карпачев утверждает, что можно не убирать дома

18:22

ВСУ к зиме могут выйти к Крыму, войска РФ в Токмаке ждет развилка – КоваленкоВидео

17:56

Бьет на 90 километров: РФ начала применять дальнобойные дроны Ланцет — BildВидео

17:36

Планка для похудения: 11 вариантов популярного упражнения, которые помогут убрать животВидео

17:25

Окошко, не потей: что нужно сделать, чтобы не было конденсата на окнах

17:21

Электронный реестр военнообязанных Украины: что узнает Минобороны о гражданах

Реклама
16:55

Весь график красный: Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря

16:53

Кадыров умер или нет: в ГУР дали ответ и рассказали о борьбе за его наследство

16:47

"Состоит из нескольких фаз": Коваленко раскрыл, как и когда ВСУ вернут КрымВидео

16:23

Пообещал Си: Путин едет в Китай

16:18

"Назначат генерала-россиянина": Снегирев спрогнозировал, кто заменит КадыроваВидео

16:14

Проще рецепта не придумать: уникальный салат с одним главным ингредиентом

16:12

Азербайджан объявил о прекращении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

16:10

Какой водой нельзя умываться 21 сентября: приметы и строгие запреты дня

16:06

Наталья Холоденко рассказала откуда берутся маменькины сынки

16:00

Россия ведет разведку объектов энергетики Украины, есть угроза новых ударов – ГУР

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять