Какой сегодня праздник 21 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

Рассказываем о том, что украинцы празднуют 21 сентября и какие события в этот день произошли раньше.

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Какой церковный праздник 21 сентября / Коллаж Главред, фото pravlife.org, flickr (Julie Jablonski)

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 21 сентября.

Что произошло 21 сентября в истории - Украина и мир

21 сентября 1940 года - открыт Львовский театр оперы и балета.

21 сентября 1998 года - по американскому телевидению показана запись допроса президента США Билла Клинтона по делу Моники Левински;

видео дня

21 сентября 2000 года - американская певица Барбра Стрейзанд объявила о том, что она покидает сцену;

21 сентября 2022 года - президент России Владимир Путин после неудачной попытки захватить Украину объявил мобилизацию.

Какой праздник 21 сентября в Украине и мире

Праздники в Украине:

День мира.

Праздники в мире:

Международный день мира;

Всемирный день благодарения.

Какой церковный праздник 21 сентября по новому календарю

21 сентября согласно новому церковному календарю празднуют Апостола от 70-ти Кодрата.

Святой апостол Кодрат, один из семидесяти, провозглашал Божественное Слово как епископ в Афинах и на восточном полуострове Фессалии, в городе Магнезия. Своей проповедью он привел к истинной вере во Христа Спасителя множество язычников, что вызвало ненависть у коренных жителей. Однажды разгневанный толпой, они попытались атаковать апостола, планируя его побить камнями. Однако по Божьей милости апостол Кодрат остался невредимым, но был заточен в темницу, где умер от голода. Его святые останки были погребены в Магнезии.

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