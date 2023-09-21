Какой сегодня праздник 21 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 21 сентября.
Что произошло 21 сентября в истории - Украина и мир
21 сентября 1940 года - открыт Львовский театр оперы и балета.
21 сентября 1998 года - по американскому телевидению показана запись допроса президента США Билла Клинтона по делу Моники Левински;
21 сентября 2000 года - американская певица Барбра Стрейзанд объявила о том, что она покидает сцену;
21 сентября 2022 года - президент России Владимир Путин после неудачной попытки захватить Украину объявил мобилизацию.
Какой праздник 21 сентября в Украине и мире
Праздники в Украине:
- День мира.
Праздники в мире:
- Международный день мира;
- Всемирный день благодарения.
Какой церковный праздник 21 сентября по новому календарю
21 сентября согласно новому церковному календарю празднуют Апостола от 70-ти Кодрата.
Святой апостол Кодрат, один из семидесяти, провозглашал Божественное Слово как епископ в Афинах и на восточном полуострове Фессалии, в городе Магнезия. Своей проповедью он привел к истинной вере во Христа Спасителя множество язычников, что вызвало ненависть у коренных жителей. Однажды разгневанный толпой, они попытались атаковать апостола, планируя его побить камнями. Однако по Божьей милости апостол Кодрат остался невредимым, но был заточен в темницу, где умер от голода. Его святые останки были погребены в Магнезии.
Читайте больше:
- Зимнее солнцестояние 2022: точное время, традиции и приметы
- К чему снится медведь: сон сулит брак либо месть
- К чему снится кольцо: потеря предсказывает расставание