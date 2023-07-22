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Какой сегодня праздник 22 июля: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
22 июля 2023, 04:00
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Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 22 июля значит для Украины.
Какой сегодня праздник 22 июля
Какой сегодня праздник 22 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 22 июля годами ранее, какой праздник 22 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 22 июля – что произошло в мире и Украине

22 июля 1944 года был открыт Международный валютный фонд. Также в этот день в 1968 году Британский парламент проголосовал за отмену телесных наказаний в государственных школах.

А в 1983 году в этот день американец Дик Смит сал первым, кто облетел всю Землю на вертолете.

видео дня

Какой праздник 22 июля в Украине и мире

22 июля в мире отмечают Всемирный День мозга. Также в это день любители отдыха отмечают Всемирный день гомака.

Какой праздник 22 июля по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память великомученика Панкратия. Панкратий стал свидетелем чудес, которые сотворил Иисус, после чего уверовал и провел жизнь в духовных раздумиях. Во время восстания язычников Панкратия забросали камнями, после чего он умер мучительной смертью.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 22 июля

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 22 июля, отметят:

Мужские имена: Александр, Кирилл, Иван, Федор.

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