Какой сегодня праздник 22 июля: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 22 июля годами ранее, какой праздник 22 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
День в истории 22 июля – что произошло в мире и Украине
22 июля 1944 года был открыт Международный валютный фонд. Также в этот день в 1968 году Британский парламент проголосовал за отмену телесных наказаний в государственных школах.
А в 1983 году в этот день американец Дик Смит сал первым, кто облетел всю Землю на вертолете.
Какой праздник 22 июля в Украине и мире
22 июля в мире отмечают Всемирный День мозга. Также в это день любители отдыха отмечают Всемирный день гомака.
Какой праздник 22 июля по церковному календарю
В Церкви в этот день чтится память великомученика Панкратия. Панкратий стал свидетелем чудес, которые сотворил Иисус, после чего уверовал и провел жизнь в духовных раздумиях. Во время восстания язычников Панкратия забросали камнями, после чего он умер мучительной смертью.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 22 июля
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 22 июля, отметят:
Мужские имена: Александр, Кирилл, Иван, Федор.
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