Какой сегодня праздник 22 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 22 сентября.
Что произошло 22 сентября в истории - Украина и мир
22 сентября 1002 года - основание города Хотин (Черновицкая область, Украина);
22 сентября 1499 года - Швейцария получила независимость от Священной Римской империи;
22 сентября 1939 года - советские войска оккупировали Львов и Стрый;
22 сентября 1955 года - в Аргентині здійснено військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона;
22 сентября 1980 года - началась ирано-иракская война.
22 сентября 1993 года - премьер-министр Украины Леонид Кучма отправлен в отставку.
Какой праздник 22 сентября в Украине и мире
Праздники в Украине:
- День партизанской славы.
Праздники в мире:
- Всемирный день защиты слонов;
- Всемирный день носорога;
- День без автомобилей.
Какой церковный праздник 22 сентября по новому календарю
Согласно новому церковному календарю, 22 сентября в Украине отмечабт пророка Ионы. Пророк Иона, преемник пророка Елисея, жил в восьмом веке до нашей эры. В один момент Господь велел Ионе отправиться и проповедовать о покаянии нечестивым жителям города Ниневии. Однако Иона изначально не желал выполнять божественную волю. Но перед Богом невозможно скрыться, и когда Иона отправился в плавание на корабле через море, Господь вызвал мощный шторм, чтобы наставить путь Ионе. Ужас охватил моряков, и в конечном итоге Иона приказал им бросить его в море. Сразу же после этого шторм утих, и море успокоилось.
Согласно легенде, Иону поглотил кит, и он пробыл в животе кита три дня и три ночи. Там он взывал к Богу, раскаивался и непрерывно молился. Господь в конечном итоге приказал киту выбросить Иону на сушу. После этого он признал Божью волю и безропотно отправился выполнять её.
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