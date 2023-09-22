Какой сегодня праздник 22 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

Рассказываем о том, что украинцы празднуют 22 сентября и какие события в этот день произошли раньше.

https://glavred.info/holidays/kakoy-segodnya-prazdnik-22-sentyabrya-den-v-mirovoy-i-ukrainskoy-istorii-cerkvi-10501903.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 22 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Laurent de Walick), Facebook (Парафія церкви св. Миколая Мир Лікійського на Аскольдовій Могилі)

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 22 сентября.

Что произошло 22 сентября в истории - Украина и мир

22 сентября 1002 года - основание города Хотин (Черновицкая область, Украина);

22 сентября 1499 года - Швейцария получила независимость от Священной Римской империи;

видео дня

22 сентября 1939 года - советские войска оккупировали Львов и Стрый;

22 сентября 1955 года - в Аргентині здійснено військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона;

22 сентября 1980 года - началась ирано-иракская война.

22 сентября 1993 года - премьер-министр Украины Леонид Кучма отправлен в отставку.

Какой праздник 22 сентября в Украине и мире

Праздники в Украине:

День партизанской славы.

Праздники в мире:

Всемирный день защиты слонов;

Всемирный день носорога;

День без автомобилей.

Какой церковный праздник 22 сентября по новому календарю

Согласно новому церковному календарю, 22 сентября в Украине отмечабт пророка Ионы. Пророк Иона, преемник пророка Елисея, жил в восьмом веке до нашей эры. В один момент Господь велел Ионе отправиться и проповедовать о покаянии нечестивым жителям города Ниневии. Однако Иона изначально не желал выполнять божественную волю. Но перед Богом невозможно скрыться, и когда Иона отправился в плавание на корабле через море, Господь вызвал мощный шторм, чтобы наставить путь Ионе. Ужас охватил моряков, и в конечном итоге Иона приказал им бросить его в море. Сразу же после этого шторм утих, и море успокоилось.

Согласно легенде, Иону поглотил кит, и он пробыл в животе кита три дня и три ночи. Там он взывал к Богу, раскаивался и непрерывно молился. Господь в конечном итоге приказал киту выбросить Иону на сушу. После этого он признал Божью волю и безропотно отправился выполнять её.

Читайте больше:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.