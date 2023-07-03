Какой сегодня праздник 3 июля: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 3 июля значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 3 июля / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 3 июля годами ранее, какой праздник 3 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 3 июля

3 июля 1841 года астроном Джон Адамс уведомил о том, что открыл планету Нептун.

В 1928 году в этот день в продажу вышли первые телевизоры, произошло это в США и их стоимость составляла 75 долларов.

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Какой праздник 3 июля 2023 года – Украина и мир

3 июля в Украине отмечается важный праздник – День войск противовоздушной обороны Украины и День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

В мире 3 июля считается Днем основания Буддизма, а также Днем тайной дружбы.

3 июля – церковный праздник

В Церкви по православному календарю в этот день чтится память священномученика Мефодия. После себя он оставил Богатое наследие – письменные труды, которые защитили христианство перед язычеством.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 3 июля

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 3 июля, отметят:

Мужские имена: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван

Женские имена: Инна, Римма

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