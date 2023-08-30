Какой сегодня праздник 30 августа: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 30 августа значит для Украины.

https://glavred.info/holidays/kakoy-segodnya-prazdnik-30-avgusta-kogo-nuzhno-pozdravit-v-etot-den-10496701.html Ссылка скопирована

Какой сегодня праздник 30 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 30 августа годами ранее, какой праздник 30 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 30 августа – что произошло в мире и Украине

В 1919 году в этот день украинские военные выбили красноармейцев из Житомира и освободили город. Также в этот день 1919 года армия УНР во главе с генералом Кравсом освободила Киев. В 1991 году в этот день в Украине запретили Коммунистическую партию. А в 1993 году 30 августа на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель.

Что за праздник 30 августа в Украине и мире

30 августа отмечается Международный день жертв насильных пропаж, День китовой акулы и Международный день Каберне Совиньон.

видео дня

Какой святой праздник 30 августа по церковному календарю

В Церкви в этот день чтят память святого Мирона, который жил в третьем столетии.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 30 августа

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 30 августа, отметят:

Мужские имена – Дмитрий,Мирон. Павел.

Женские имена - Ульяна.

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.