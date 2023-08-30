Какой сегодня праздник 30 августа: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 30 августа годами ранее, какой праздник 30 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
День в истории 30 августа – что произошло в мире и Украине
В 1919 году в этот день украинские военные выбили красноармейцев из Житомира и освободили город. Также в этот день 1919 года армия УНР во главе с генералом Кравсом освободила Киев. В 1991 году в этот день в Украине запретили Коммунистическую партию. А в 1993 году 30 августа на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель.
Что за праздник 30 августа в Украине и мире
30 августа отмечается Международный день жертв насильных пропаж, День китовой акулы и Международный день Каберне Совиньон.
Какой святой праздник 30 августа по церковному календарю
В Церкви в этот день чтят память святого Мирона, который жил в третьем столетии.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 30 августа
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 30 августа, отметят:
Мужские имена – Дмитрий,Мирон. Павел.
Женские имена - Ульяна.
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