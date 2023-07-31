Какой сегодня праздник 31 июля: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 31 июля значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 31 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 31 июля годами ранее, какой праздник 31 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 31 июля – что произошло в мире и Украине

31 июля 1919 года армия УНР и УГА заняли Киев. Также в этот день в 1956 году было принято решение о начале строительства "хрущевок". Также в этот день в 1944 году погиб известный на весь мир писатель Антуан де Сент-Экзюпери.

Что за праздник 31 июля в Украине и мире

31 июля в мире отмечают День работников торговли и День рождения Гарри Поттера. Также 31 июля отмечается День воспоминаний про любимые книги.

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Какой святой праздник 31 июля по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память преподобного Иоанна Печерского. Он был монахом Киево-Печерской Лавры и жил в Киевской Руси в 12 столетии.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 31 июля

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 31 июля, отметят:

Мужские имена: Гнат, Иван.

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