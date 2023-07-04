Какой сегодня праздник 4 июля: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 4 июля значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 4 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 4 июля годами ранее, какой праздник 4 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 4 июля

4 июля 1865 года мир увидел первое издание книги "Алиса в Стране чудес". В 1917 году в этот день произошло выступление полуботковцев в Киеве с целью провозгласить независимость Украины.

4 июля 1960 года на флаге США в честь присоединения Гавайский островов прибавилась 50 звезда.

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Что сегодня за день 4 июля – Украина и мир

4 июля в Украине отмечается День судебного эксперта Украины и День Национальной полиции Украины. Для мира 4 июля – это День памяти геноцида еврейского народа и День независимости США.

4 июля – церковный праздник

В Церкви по православному календарю в этот день чтится память священномученика Иулиана Тарсийского, который пострадал за веру от рук императора Максимилиана. Ходят слухи, что возле мощей Иулиана – происходят чудеса.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 26 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 4 июля, отметят:

Мужские имена: Алексей, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел и Федор

Женские имена: Анастасия, Василиса/

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