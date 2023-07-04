Какой сегодня праздник 4 июля: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 4 июля годами ранее, какой праздник 4 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
Этот день в истории – какие памятные события произошли 4 июля
4 июля 1865 года мир увидел первое издание книги "Алиса в Стране чудес". В 1917 году в этот день произошло выступление полуботковцев в Киеве с целью провозгласить независимость Украины.
4 июля 1960 года на флаге США в честь присоединения Гавайский островов прибавилась 50 звезда.
Что сегодня за день 4 июля – Украина и мир
4 июля в Украине отмечается День судебного эксперта Украины и День Национальной полиции Украины. Для мира 4 июля – это День памяти геноцида еврейского народа и День независимости США.
4 июля – церковный праздник
В Церкви по православному календарю в этот день чтится память священномученика Иулиана Тарсийского, который пострадал за веру от рук императора Максимилиана. Ходят слухи, что возле мощей Иулиана – происходят чудеса.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 26 июня
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 4 июля, отметят:
Мужские имена: Алексей, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел и Федор
Женские имена: Анастасия, Василиса/
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