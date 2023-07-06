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Какой сегодня праздник 6 июля: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
6 июля 2023, 04:00
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Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 6 июля значит для Украины.
Какой сегодня праздник 6 июля
Какой сегодня праздник 6 июля / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 6 июля годами ранее, какой праздник 6 июля отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – 6 июля

6 июля 1885 года впервые в мире вакцину от бешенства ввели человеку. Она была успешно испытана на 9-летнем мальчике, которого укусила бешеная собака.

В этот же день в 1958 году в Киеве открыли Национальный экспоцентр "ВДНХ".

видео дня

6 июля 1994 года в прокат вышел фильм Форрест Гамп.

Также 6 июля 2005 года ВР Украины приняла Кодекс административного судопроизводства Украины.

Какие праздники есть 6 июля – Украина и мир

6 июля в мире отмечается Всемирный день поцелуя, День рождения американского доллара и Всемирный день кардиолога.

6 июля – церковный праздник

В Церкви по православному календарю в этот день чтится память Агриппины Римской. Девушку за отказ от отречения от христианства пытали, мучили и заковали цепями, после чего ее спас Ангел.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 6 июля

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 6 июля, отметят:

Мужские имена: Алексей, Александр, Антон, Герман, Федор

Женские имена: Агриппина

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