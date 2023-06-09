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Какой сегодня праздник 9 июня: что отмечают в мире и кого поздравлять

Елизавета Бельмас
9 июня 2023, 04:00
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Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 9 июня значит для Украины.
Какой сегодня праздник 9 июня
Какой сегодня праздник 9 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 9 июня годами ранее, какой праздник 9 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 9 июня

9 июня 1904 года состоялся первый концерт симфонического концерта в Лондоне. В этот день в 1934 году на экранах впервые увидели утенка Дональд Дака.

9 июня кто родился – важные лица в истории

В этот день в 1812 году на свет появился Иоганн Готтфрид Галле, который открыл планету Нептун. В 1963 году 9 июня родился Джонни Депп – известный американский актер, музыкант и режиссер. Также день рождения отметит не менее известная Натали Портман, она родилась в 1981 году.

видео дня

Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день

9 июня во всем мире отмечается Международный день друзей. Этот праздник неофициальный, однако подчеркивает важность друзей в жизни. Также это день Дональда Дака и пускания мыльных пузырейю

Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 9 июня

В Церкви 9 июня отмечается День памяти святой Феодоры Александрийской.

Феодору казнили за посвящение своей жизни Господу во времена гонений за христианами.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 9 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют своих детей.

Именины сегодня, 9 июня, отметят:

Мужские имена: Иван

Женские имена: Анастасия, Людмила, Диана

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