Какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июня

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 27 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой праздник 27 июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 27 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 27 июня в Украине

Празднование Дня микро-, малых и средних предприятий происходит в третьей декаде июня. Праздник установлен ГА ООН с 2017 года. Праздничные мероприятия включают действия по поддержке и расширению осведомленности общественности об этих формах бизнеса.

Также 27 июня в Украине и мире отмечается Международный день рыболовства.

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Церковный праздник 27 июня

Пророка Елисея. Святой пророк Елисей жил в IХ веке до Рождества Христова, был родом из селения Авелмаум, близ Иордана. По повелению Господню был призван к пророческому служению святым пророком Божиим Илией (память 20 июля).

Пророческое служение он проходил более 65 лет, при шести израильских царях (от Ахаза до Иоаса)

Кто родился 27 июня?

27 июня родились:

Денис Прокопенко, офицер Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

Чарльз Баркла, британский физик, осуществивший поляризацию рентгеновских лучей, Нобелевский лауреат.

Владислав Заремба, украинский композитор, пианист и педагог. Отец композитора и дирижера Зарембы Сигизмунда Владиславовича Зарембы

День ангела 18 июня (именины)

В этот день именины празднуют Анастасия, Аполлон, Арий, Василиса, Виктор, Галина, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиян, Ника, Никандр, Павел, Федор, Марк.

З Днем ангела картинки / Главред