Якого числа Трійця у 2020 році: дата свята, вихідний та традиції

Коли Трійця 2020 - дата і чи буде вихідний день на Зелені свята 2020 / 1zoom.ru

Свято Трійця, День Святої Трійці чи, як ще кажуть, Зелені свята кожного року святкується у різні дні. Якого числа Трійця у 2020 році – залежить від дати Великодня. Обидва свята – одні з 12 найважливіших свят у християнстві.

П’ятдесятий день після Великодня – це день, коли святкується Трійця. Трійця 2020 припала на 7 червня. Це завжди неділя. Але Трійця – офіційне релігійне свято України, відтак наступний за ним понеділок, 8 червня, також буде вихідним.

Трійця – що не можна роботи, традиції

Напередодні роблять генеральне прибирання вдома, освячують зелень у церкві.

Це свято ще називають Зеленими святами (перші три дні після Трійці), бо одна з традицій дня – прикрашати зеленню та квітами свої оселі. Запашні квіти та зелень символізують відродження на Землі всього живого.

Зелені свята 2020 – веселе свято, тому сумувати цими днями неможна. Також під забороною образи, сварки та навіть погані думки.

Існує й народна заборона на Трійцю – заходити в воду. Тиждень напередодні свята вважається Русалчиним тижнем, коли у водоймах пустує нечисть. Тож нічого гарного біля води в цей час шукати не варто, кажуть люди.

На Трійцю незаміжні дівчата гадають на кохання: плетуть вінки і пускають ті на воду. Якщо швидко поплив – до вдалого року, повільно – зустрічатимуться труднощі, затонув – чекай біди.

Гарна прикмета на Трійцю – посвататися, тоді, мовляв, подружжя жити буде щасливо та довго.

Детальніше читайте у нашому матеріалі Коли Трійця в 2020 році й як її правильно відзначати.