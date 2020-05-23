УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Якого числа Трійця у 2020 році: дата свята, вихідний та традиції

23 мая 2020, 01:38

Коли Зелені свята 2020 та як їх святкують в Україні – в матеріалі Главреда.

Коли Трійця 2020 - дата і чи буде вихідний день на Зелені свята 2020
Коли Трійця 2020 - дата і чи буде вихідний день на Зелені свята 2020 / 1zoom.ru

Свято Трійця, День Святої Трійці чи, як ще кажуть, Зелені свята кожного року святкується у різні дні. Якого числа Трійця у 2020 році – залежить від дати Великодня. Обидва свята – одні з 12 найважливіших свят у християнстві.

П’ятдесятий день після Великодня – це день, коли святкується Трійця. Трійця 2020 припала на 7 червня. Це завжди неділя. Але Трійця – офіційне релігійне свято України, відтак наступний за ним понеділок, 8 червня, також буде вихідним.

Трійця – що не можна роботи, традиції

Напередодні роблять генеральне прибирання вдома, освячують зелень у церкві.

Це свято ще називають Зеленими святами (перші три дні після Трійці), бо одна з традицій дня – прикрашати зеленню та квітами свої оселі. Запашні квіти та зелень символізують відродження на Землі всього живого.

Зелені свята 2020 – веселе свято, тому сумувати цими днями неможна. Також під забороною образи, сварки та навіть погані думки.

Існує й народна заборона на Трійцю – заходити в воду. Тиждень напередодні свята вважається Русалчиним тижнем, коли у водоймах пустує нечисть. Тож нічого гарного біля води в цей час шукати не варто, кажуть люди.

На Трійцю незаміжні дівчата гадають на кохання: плетуть вінки і пускають ті на воду. Якщо швидко поплив – до вдалого року, повільно – зустрічатимуться труднощі, затонув – чекай біди.

Гарна прикмета на Трійцю – посвататися, тоді, мовляв, подружжя жити буде щасливо та довго.

Детальніше читайте у нашому матеріалі Коли Трійця в 2020 році й як її правильно відзначати.

Троица праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «Якого числа Трійця у 2020 році: дата свята, вихідний та традиції». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:14
Ученые США запатентовали первый в мире генетический тест на коронавирус
01:50
"В ж*пу пусть себе засунут": в РФ женщина с диабетом возмутилась конфетам от Единой России
01:38
Якого числа Трійця у 2020 році: дата свята, вихідний та традиції Видео
01:17
От осложнений Covid-19 умер глава Кременецкого райсовета Видео
00:55
"В грязных трусах": Инстасамку на унитазе публично высмеяла Вика Боня
00:19
Симонов день: какой сегодня праздник 23 мая и как искать клад
22 мая, пятница
23:56
На 9900% дороже: Минюст продал на аукционе конфискованную у хозяина собаку Видео
23:29
Глава бюджетного комитета Рады заразился коронавирусом Видео
23:10
Ученые пояснили, как правильный сон защитит от инфекций
22:46
В ВОЗ назвали новый масштабный эпицентр пандемии Covid-19 Видео
22:35
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 22 мая
22:03
Волкер дал ценный совет по вступлению Украины в НАТО
21:51
Холостяк 10 сезон - кого выбрал Макс в финале
21:34
Украинцам меньше придется платить за газ: на сколько подешевело "голубое топливо"
21:14
В Харькове плеснули в лицо зеленкой лидеру ОПЗЖ Лесику Видео
20:40
Дмитрий Гордон сравнил себя со знаменитым наемным убийцей: видео Видео
20:29
Под Киевом зафиксирована новая вспышка СOVID-19 – подробности
20:26
Когда и как будет работать миграционная служба: названа дата и условия
20:16
Озвучено число погибших в авиакатастрофе в Пакистане Видео
20:09
"Рвут волосы на *опе": Ломаченко вступил в бой за Киево-Печерскую лавру и УПЦ МП Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять