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Новый православный церковный календарь на март 2024: даты всех праздников

Сергей Кущ
27 февраля 2024, 10:06
Начало Великого поста и Пасха будут отмечаться по новому календарю.
Православный Церковный календарь на март
Православный Церковный календарь на март / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Отныне большинство крупных церковных праздников будут отмечаться по Новоюлианскому календарю.

Новый церковный календарь на март 2024

1 марта — преподобномученицы Евдокии;

2 марта — священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;

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3 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

4 марта — преподобного Герасима, что на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;

5 марта — святого Конона Мандонского;

6 марта — память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

7 марта — священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения и других;

8 марта — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;

9 марта — 40 мучеников Севастийских;

10 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;

11 марта — святителей Софрониев, Антипа и Ефимия;

12 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;

13 марта — святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Христины Персидской;

14 марта — преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Киевского;

15 марта — мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пулия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;

16 марта — мученика Савина; священномученика Александра;

17 марта — преподобного Алексия, мужа Божия; мученика Марина;

18 марта — святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, начало Великого поста;

19 марта — священномучеников Хризанта и Дарии;

20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;

21 марта — преподобного Иакова, епископа Катанского;

22 марта — священномученика Василия Анкирского;

23 марта — преподобномученика Никона и его учеников;

24 марта — перед праздником Благовещения; преподобной Захарии;

25 мартаБлаговещения Пречистой Девы Марии;

26 марта — отдание Благовещения; Собор архангела Гавриила;

27 марта — мученицы Матроны;

28 марта — преподобного Илариона Нового; преподобного Стефана;

29 марта — священномучеников Марка и Кирилла;

30 марта — преподобного Иоанна Лествичника;

31 марта — преподобного Ипатия, епископа.

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