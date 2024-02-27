Новый православный церковный календарь на март 2024: даты всех праздников

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Отныне большинство крупных церковных праздников будут отмечаться по Новоюлианскому календарю.
Новый церковный календарь на март 2024
1 марта — преподобномученицы Евдокии;
2 марта — священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;
3 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
4 марта — преподобного Герасима, что на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;
5 марта — святого Конона Мандонского;
6 марта — память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
7 марта — священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения и других;
8 марта — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;
9 марта — 40 мучеников Севастийских;
10 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;
11 марта — святителей Софрониев, Антипа и Ефимия;
12 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
13 марта — святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Христины Персидской;
14 марта — преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Киевского;
15 марта — мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пулия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;
16 марта — мученика Савина; священномученика Александра;
17 марта — преподобного Алексия, мужа Божия; мученика Марина;
18 марта — святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, начало Великого поста;
19 марта — священномучеников Хризанта и Дарии;
20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
21 марта — преподобного Иакова, епископа Катанского;
22 марта — священномученика Василия Анкирского;
23 марта — преподобномученика Никона и его учеников;
24 марта — перед праздником Благовещения; преподобной Захарии;
25 марта — Благовещения Пречистой Девы Марии;
26 марта — отдание Благовещения; Собор архангела Гавриила;
27 марта — мученицы Матроны;
28 марта — преподобного Илариона Нового; преподобного Стефана;
29 марта — священномучеников Марка и Кирилла;
30 марта — преподобного Иоанна Лествичника;
31 марта — преподобного Ипатия, епископа.
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