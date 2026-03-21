Почему 22 марта нельзя подметать пол и выносить мусор: какой церковный праздник

Какой 22 марта праздник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 22 марта

Что можно и нельзя делать 22 марта

Приметы 22 марта

В воскресенье, 22 марта, в православной традиции чтят память священномученика Василия Анкирского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Он жил в IV веке и служил пресвитером в городе Анкира (современная Анкара). Это был непростой период для церкви - время острых богословских споров между сторонниками православного учения и приверженцами арианства, отрицавшего равенство Сына Божия с Богом Отцом.

Василий выступал убежденным защитником решений Первого Никейского собора 325 года, на котором арианство было осуждено, а учение о единосущности Сына и Отца - утверждено. В своих проповедях он призывал верующих сохранять верность православию и открыто указывал на ошибки арианской доктрины.

За свою принципиальную позицию священник неоднократно подвергался гонениям. В периоды, когда ариане пользовались поддержкой власти, его лишали возможности служить и подвергали преследованиям. Однако даже находясь в изгнании, он продолжал укреплять христиан в вере.

Особенно тяжелые испытания выпали на его долю во времена правления императора Юлиана Отступника, стремившегося вернуть язычество в Римской империи. Василия арестовали и привели на суд, требуя отречься от Христа и принести жертву языческим богам.

Священномученик решительно отказался, заявив, что не отступит от своей веры. Несмотря на жестокие пытки, он остался непреклонным. После долгих истязаний Василий Анкирский был казнен.

Какая погода 22 марта - такова будет и весна.

Дождь 22 марта часто связывался с дождливым летом.

Что 22 марта на Сороки, то и 12 июля на Петровку.

Что нельзя делать 22 марта

По древним народным приметам лучше воздержаться от определенных дел в доме. Не рекомендуется подметать пол или выносить мусор - это считается риском отвести удачу и благополучие. Также нежелательно стирать, заниматься вязанием, шитьем или пришивать пуговицы - такие действия считаются неблагоприятными для начала нового периода жизни.

Что можно делать 22 марта

22 марта православные обращаются к святому священномученику Василию Анкирскому, который является покровителем перед Богом. В этот день молятся о спасении души, об исцелении от тяжелых недугов, об укреплении веры и душевном покое.

