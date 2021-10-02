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Покровская суббота в октябре 2021: когда, что нельзя и можно делать в этот день, молитва

2 октября 2021, 07:10

Как правильно поминать усопших - расскажет Главред.

церковь
Покровская родительская суббота 2021 / ua.depositphotos.com/

Ежегодно 9 октября в православном мире устраивают день поминания усопших. Также он называется Покровская родительская суббота, так как предшествует празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Когда отмечают Покров Пресвятой Богородицы и какие обычаи связаны с этим днем, читайте в нашем материале: Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня.

Покровская родительская суббота – история праздника.

Эта родительская суббота была установлена в 16 веке, когда святитель Ермоген в 1592 году отправил Патриарху Иову письмо с прошением установить этот день как день памяти православных воинов, которые отдали жизнь за веру при взятии Казани. Патриарх благословил просьбу. Так и был установлен поминальный день – Покровская родительская суббота.

Так, православные христиане в этот день чтят память не только погибших воинов, но и своих умерших родственников, посещая могилы усопших и храмы. В церквях и храмах проходят заупокойные панихиды и богослужения. Верующие читают молитвы об упокоении усопших.

Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: какие церковные праздники ждут украинцев

Покровская родительская суббота - что нельзя делать:

  • В этот день запрещается ругаться, сквернословить и желать другим зла. В этот день нужно посвятить свои помыслы Богу, отринув житейскую суету.
  • Не стоит проводить поминальную трапезу на кладбище.
  • Нельзя плакать по усопшим душам. Лучше вспомнить о том, каков был их жизненный путь, радостные моменты и достижения.

Родительскую субботу нужно проводить в спокойствии, молитве и размышлениях о будущей жизни, совершая подаяния нищим и нуждающимся.

Молитва в Покровскую родительскую субботу за усопших.

Господи, Утешитель и Пастырь наш! С мольбой к Тебе прибегаю и прошу: услышь боль моей души и не оставь в геенне огненной усопшего раба Твоего (имя). Упокой душу его и прости ему все прегрешения, вольные и невольные, укрой его своим небесным покровом и позволь пребывать в царствие Твоем во веки веков. Аминь.

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родительская суббота
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