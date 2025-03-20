Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Поздравления с днем рождения подруге - прикольные картинки и лучшие пожелания

Сергей Кущ
20 марта 2025, 15:42
28
Подберите идеальное поздравление, чтобы сделать этот день незабываемым.
Привітання з днем народження подрузі прикольні
Привітання з днем народження подрузі прикольні / Фото: Главред

Мы собрали только лучшие поздравления с днем рождения подруге - прикольные картинки, теплые пожелания и красивые слова точно порадуют именинницу!

Подберите идеальное поздравление, чтобы сделать этот день незабываемым.

Поздравления с днем рождения подруге в стихах

Желаю счастья много-много.

видео дня

С добром пусть следует дорога.

С открытым сердцем и душой

Идет Хранитель за спиной.

Поздравления с днем рождения подруге картинки
Поздравления с днем рождения подруге картинки / Фото: Главред

Пусть жизнь твоя струится песней,

Пусть от любви горят глаза,

И с каждым годом пусть чудесней

Становится твоя мечта!

Поздравления с днем рождения подруге открытки
Поздравления с днем рождения подруге открытки / Фото: Главред

В день рожденья я желаю

Жизни долгой и счастливой,

Оставайся, дорогая,

Доброй, умной и красивой!

Пусть судьба подарит крылья,

Чтобы выше ты летала!

Поздравления с днем рождения подруге в прозе

С днём рождения, моя дорогая! ? Спасибо, что ты есть в моей жизни! Желаю тебе исполнения всех заветных желаний, о которых ты так долго мечтала. Оставайся такой же сильной, нежной и невероятно прекрасной. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и позитивом!

Поздравления с днем рождения подруге прикольные
Поздравления с днем рождения подруге прикольные / Фото: Главред

Сегодня особенный день у потрясающего человека – моей дорогой подруги! ? С днём рождения, родная! Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем, удачей и только приятными моментами. Пусть вселенная открывает перед тобой двери к лучшим возможностям, а удача всегда сопровождает тебя!

Поздравление с днем рождения подруге
Поздравление с днем рождения подруге / Фото: Главред

Любимая подруга! В этот замечательный день – твой день рождения – хочу пожелать тебе только самого доброго и светлого! ✨ Пусть в жизни сбываются все мечты, а вокруг тебя царят радость, гармония и счастье. Оставайся такой же умной, красивой и талантливой! Будь искренне любима и сама дари любовь этому миру! ?

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости Поздравления
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
США встретятся с Украиной и РФ в Саудовской Аравии: Зеленский раскрыл детали

США встретятся с Украиной и РФ в Саудовской Аравии: Зеленский раскрыл детали

16:53Политика
Путин выдал ультиматум украинцам в РФ и на оккупированных территориях: что им грозит

Путин выдал ультиматум украинцам в РФ и на оккупированных территориях: что им грозит

16:48Война
Россия может прекратить удары по Украине: военный назвал условие

Россия может прекратить удары по Украине: военный назвал условие

16:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Лучшее еще впереди": Потап показался вместе с девушкой в США

"Лучшее еще впереди": Потап показался вместе с девушкой в США

Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

20 марта день весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать

20 марта день весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать

Карта Deep State онлайн за 20 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Решить вопрос ЗАЭС в интересах США, но есть важный нюанс - Горбач

Решить вопрос ЗАЭС в интересах США, но есть важный нюанс - Горбач

Последние новости

16:53

США встретятся с Украиной и РФ в Саудовской Аравии: Зеленский раскрыл детали

16:48

Путин выдал ультиматум украинцам в РФ и на оккупированных территориях: что им грозит

16:39

Трамп ошибся относительно войны в Украине и допустил стратегическую ошибку - эксперт

16:29

Знают единицы: зачем внутри железнодорожных путей ставят дополнительные рельсы

16:11

"Моя самая сильная терапия": Салем признался, останется ли военным после войны

Трамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – ГорбачТрамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – Горбач
16:11

Россия может прекратить удары по Украине: военный назвал условие

15:57

Как из обычной сковородки сделать антипригарную за 5 минут: способ шеф-повара

15:42

Поздравления с днем рождения подруге - прикольные картинки и лучшие пожелания

15:36

В Украине упадет цена на яйца: когда ждать резкого снижения

Реклама
15:14

Буханка на вес золота: важный продукт бьет рекорд по росту цен в 20%

15:14

Не поверите своим глазам: зачем садоводы посыпают траву кофейной гущей

15:12

Дело в Мерседесе: украинская актриса жестко ответила жене Виктора Павлика

14:58

"Охотился" на секретные технологии: СБУ задержала шпиона РФ из Приднестровья

14:47

Что не так на картинке: только "детективы" найдут ошибку за 5 секунд

14:42

ВСУ ударили по командному пункту РФ на Белгородщине - что известно

14:25

"Я хочу трансформации БЭБ и партнерства с бизнесом": ветеран Игорь Шепетин о своем решении баллотироваться

14:14

Окружение ВСУ в Курской области: в ЦРУ сделали неожиданную оценку

14:13

Ремонт влетит в копеечку: почему нельзя выключать двигатель сразу после поездки

14:02

4 знака зодиака, которым сложнее всего выражать эмоции

13:49

Спутники США "на мушке": Washington Times пишет, что Китай готовится к войне

Реклама
13:45

Цены невероятно взлетят: к Пасхе подорожают 3 популярных продукта

13:37

Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин

13:31

Переломы ног, рук и позвоночника: украинскую модель нашли в больнице в ОАЭ

13:17

Макрон вошел в конфронтацию с Трампом: Bloomberg раскрыл битву за Украину

13:13

На Энгельсе - пожар, детонируют боеприпасы: Генштаб раскрыл детали атакиВидео

13:00

Помидоры будут вкуснее, если посадить рядом одно растение: эксперты дали совет

12:53

Судьи ВАКС работают на обвинение и исправляют ошибки НАБУ и САП – доктор юридических наук

12:51

Исторический максимум: украинцам сказали, когда ждать "скачка" курса доллара

12:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 марта (обновляется)

12:33

Александр Пономарев показал, как выглядит его дочь от Алены Мозговой

12:23

Пропагандистка Симоньян сообщила о самом страшномВидео

12:16

Гороскоп на завтра 21 марта: Львам - невероятная прибыль, Козерогам - путешествие

12:12

Ударит +14 градусов: стала известна дата резкого потепления

12:04

С веревками и лодками: россияне придумали новую тактику для продвижений

11:53

Самый большой удар по Энгельсу за всю историю: атакованы склады ценных ракет

11:27

"Невозобновляемый ресурс": какой ущерб оккупантам нанес удар по аэродрому Энгельс

11:17

Китайский гороскоп на завтра 21 марта: Драконам - обиды, Лошадям - гнев

11:11

Трамп может договориться с Путиным, а Украину поставят перед фактом - ГорбачВидео

10:50

"РФ - очень ценная земля": Трамп сделал громкое заявление о сотрудничестве с Россией

10:41

"Субстанция": россияне высмеяли натянутое назад лицо Бабкиной

Реклама
10:33

Фаворитка Киркорова решила закатать вечеринку в день похорон Бедроса Киркорова

10:26

Путин хочет нанести максимальный ущерб Украине и спасти свою инфраструктуру - СМИ

10:13

Могут взять под контроль: в США сделали неожиданное заявление об украинских АЭС

09:56

Армия РФ обманула ВСУ и применила запрещенную тактику нападения на Курщине - ISW

09:23

София Ротару не смогла разорвать последнюю связь с РФ - детали

09:20

Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

08:52

Путин защищает энергетическую инфраструктуру: какие условия могут выдвинуть УкраинеВидео

08:39

Карта Deep State онлайн за 20 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

В ISW заявили, что ВСУ атаковали Белгородскую область - что известно

08:10

Телефонный разговор Трампа и Путина: реальные последствия и что дальшемнение

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять