Поздравления с днем рождения подруге - прикольные картинки и лучшие пожелания

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Поздравления с днем рождения подруге в стихах
Желаю счастья много-много.
С добром пусть следует дорога.
С открытым сердцем и душой
Идет Хранитель за спиной.
Пусть жизнь твоя струится песней,
Пусть от любви горят глаза,
И с каждым годом пусть чудесней
Становится твоя мечта!
В день рожденья я желаю
Жизни долгой и счастливой,
Оставайся, дорогая,
Доброй, умной и красивой!
Пусть судьба подарит крылья,
Чтобы выше ты летала!
Поздравления с днем рождения подруге в прозе
С днём рождения, моя дорогая! ? Спасибо, что ты есть в моей жизни! Желаю тебе исполнения всех заветных желаний, о которых ты так долго мечтала. Оставайся такой же сильной, нежной и невероятно прекрасной. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и позитивом!
Сегодня особенный день у потрясающего человека – моей дорогой подруги! ? С днём рождения, родная! Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем, удачей и только приятными моментами. Пусть вселенная открывает перед тобой двери к лучшим возможностям, а удача всегда сопровождает тебя!
Любимая подруга! В этот замечательный день – твой день рождения – хочу пожелать тебе только самого доброго и светлого! ✨ Пусть в жизни сбываются все мечты, а вокруг тебя царят радость, гармония и счастье. Оставайся такой же умной, красивой и талантливой! Будь искренне любима и сама дари любовь этому миру! ?
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