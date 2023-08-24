Православный календарь на август 2023: важные церковные праздники

Мы расскажем, какие важные церковные праздники верующие будут отмечать в сентябре.

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Православный календарь на сентябрь 2023 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Православный календарь сентябрь 2023 расскажет, какие духовные события и церковные праздники готовятся последний месяц лета. Подготовьтесь к важным датам и праздникам, которые ожидаются в этом месяце.

Будьте в курсе духовных событий, которые ждут вас в сентябре2023 года!

Православный календарь на сентябрь 2023

Православные праздники 1 сентября

Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников

Донской иконы Божией Матери

Православные праздники 2 сентября

Пророка Самуила

Мучеников Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников

Православные праздники 3 сентября

Неделя 13-я по Пятидесятнице.

Преподобного Аврамия, чудотворца Смоленского

Апостола от 70-ти Фаддея

Мученицы Вассы и чад ее

Православные праздники 4 сентября

Празднование Грузинской иконы Божией Матери

видео дня

Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих

Православные праздники 5 сентября

Мученика Луппа

Святителя Каллиника, патриарха Константинопольского

Преподобных Евтихия и Флорентия

Православные праздники 6 сентября

Празднование в честь явления Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому

Священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова

Православные праздники 7 сентября

Возвращение мощей апостола Варфоломея

Апостола от 70-ти Тита, епископа Критского

Святителя Мины, Патриарха Константинопольского

Православные праздники 8 сентября

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

Мучеников Адриана и Наталии

Православные праздники 9 сентября

Преподобного Пимена Великого

Святителя Ливерия исповедника, Папы Римского

Православные праздники 10 сентября

Неделя 14-я по Пятидесятнице.

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих

Православные праздники 11 сентября

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (великий православный праздник)

Поминовение православных воинов, на поле брани убиенных

Новомученика Анастасия Болгарского

Православные праздники 12 сентября

Преподобного Александра Свирского (преставление)

Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского

Святителей Александра, Иоанна и Павла Нового, патриархов Константинопольских

Православные праздники 13 сентября

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы

Священномученика Киприана, епископа Карфагенского

Православные праздники 14 сентября

Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы

Праведного Иисуса Навина

Православные праздники 15 сентября

Мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины

Православные праздники 16 сентября

Священномученика Анфима, епископа Никомидийского

Писидийской иконы Божией Матери

Православные праздники 17 сентября

Неделя 15-я по Пятидесятнице.

Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии

Православные праздники 18 сентября

Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи

Преподобомученика Афанасия Брестского

Православные праздники 19 сентября

Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех

Киево-Братской иконы Божией Матери

Арапетской или Аравийской иконы Божией Матери

Православные праздники 20 сентября

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы

Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского

Мученика Созонта

Православные праздники 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы (двунадесятый непереходящий праздник)

Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской)

Православные праздники 22 сентября

Праведных Богоотец Иоакима и Анны

Мученика Севериана

Праведного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца

Православные праздники 23 сентября

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры

Благоверной царицы Греческой Пульхерии

Православные праздники 24 сентября

Неделя 16-я по Пятидесятнице.

Неделя пред Воздвижением

Православные праздники 25 сентября

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы

Священномученика Автонома, епископа Италийского

Православные праздники 26 сентября

Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме

Священномученика Корнилия сотника

Православные праздники 27 сентября

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (двунадесятый непереходящий праздник)

Преставление святителя Иоанна Златоуста

Православные праздники 28 сентября

Новоникитской иконы Божией Матери

Великомученика Никиты

Православные праздники 29 сентября

Иконы Божией Матери, именуемой "Призри на смирение"

Великомученицы Евфимии всехвальной

Православные праздники 30 сентября

Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

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