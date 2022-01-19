Родительские субботы 2022: даты важных поминальных дней

Когда родительская суббота в 2022 / ua.depositphotos.com

В православии родительскими субботами называются дни особого поминовения усопших. Родительские субботы 2022 проводятся в феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре. Когда будет ближайшая родительская суббота, разбирался Главред.

Всего в 2022 году будет восемь поминальных дней, согласно православному календарю. Однако есть еще два "народных" поминальных дня Покровская родительская суббота – 8 октября и Михайловская родительская суббота – 19 ноября.

Православный календарь на 2022 год напомнит о важных датах и церковных праздниках христиан.

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Родительская суббота 2022 – православный календарь

Ближайшая родительская суббота 2022 в Украине выпадает на 26 февраля. Она также называется Мясопустная суббота. Вселенская родительская мясопустная суббота проводится в Мясопустную седмицу, после которой начинается Великий пост.

После Мясопутсной субботы следуют три поминальных дня в субботы Великого поста. Великий пост 2022 начинается 7 марта и продлится до 23 апреля. В период поста пройдут три поминальных субботы:

19 марта - суббота Великого поста;

26 марта - суббота Великого поста;

2 апреля - суббота Великого поста.

В последний месяц весны состоится еще один поминальный день – Радоница 3 мая –особый Родительский день. В церквях возобновляются панихиды по усопшим. Люди идут в церковь и ставят свечи за упокой.

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Следом за Радоницей идет еще одна родительская суббота 9 мая. Это единственная суббота, дата которой остается неизменной.

11 июня – Троицкая родительская суббота.

5 ноября – Дмитриевская родительская суббота.

Родительская суббота – что нужно нести в церковь

На родительские субботы принято посещать панихиду по умершим в церкви. В народе прочно закрепилась традиция приносить продукты питания в церковь. Это своеобразная "дань" священнослужителям. Отдавать предпочтение стоит продуктам длительного хранения: мука, крупы, сахар, растительное масло. Не стоит приносить алкоголь и мясные продукты. Продуктовое пожертвование можно заменить денежным.

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Родительская суббота: как поминать

Основное поминовение усопших христиан происходит в церкви на литургии. Обычно оно начинается ранним субботним утром, однако некоторые церкви проводят его с вечера пятницы. В этот день необходимо молиться о душах усопших и посетить церковь. Если такой возможности нет – можно прочитать молитву дома. Можно написать записки за упокой и передать их священнику вечером или утром перед началом литургии. Хорошо раздать милостыню и помочь нуждающимся.

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