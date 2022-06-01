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Троицкая родительская суббота в 2022 году – дата, традиции и запреты дня

1 июня 2022, 12:04

Что нельзя делать в этот день и как правильно поминять усопших.

родительские субботы 2022
Троицкая родительская суббота 2022 / depositphotos.com/

Родительская суббота в июне 2022 – Троицкая – день особого поминовения умерших родственников непосредственно перед великим праздником Троица – 12 июня.

О том, какие церковные праздники ждут украинцев в первом месяце лета, читайте в материале: Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты.

Когда Троицкая родительская суббота

В этом году поминальный день перед Троицей будет 11 июня. Эта суббота имеет статус Вселенской и поминаются все усопшие. Перед праздником Троицы, которая символизирует триединство Отца, Сына и Святого Духа православные христиане молятся о спасении душ умерших родных.

Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу

В этот день первым делом стоит посетить церковь, написать записки и поставить свечи за упокой и помолиться за прощение души погибших. В субботу нужно посетить кладбище и навестить могилы усопших, украсив их живыми цветами или веточками хвои.

Этот день стоит провести в кругу близких людей. Можно раздать соседям конфеты и выпечку и попросить помянуть умерших. За поминальным обедом вспоминают добрым словом всех, кто ушел в мир иной.

Что можно нести в церковь:

  • растительное масло;
  • крупы;
  • сахар;
  • мука;
  • печенье.

Не стоит приносить в церковь мясные продукты и алкоголь. В день Троицкой родительской субботы можно устроить поминальную трапезу на кладбище. Разрешается выпить немного красного вина.

Троицкая родительская суббота: что нельзя делать

Это траурный поминальный день, в котором недопустимы веселье и шумные гуляния. И в то же время оплакивать и горевать за умершими также не разрешается, считается, что их души живые и уже находятся в лучшем из миров. Кроме того, в день Троицкой субботы нельзя:

  • заниматься домашними делами: стирать, шить, готовить пищу;
  • работать в саду и огороде;
  • косить траву;
  • ссориться, ругаться;
  • венчаться и заключать брак.

Молитва на Троицкую родительскую субботу

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

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