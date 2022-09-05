Усекновение главы Иоанна Крестителя: дата, традиции и запреты дня

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2022 / ua.depositphotos.com/

Православные христиане в сентябре отмечают одну из важных дат христианской религии – Усекновение главы Иоанна Предтечи. В этот день верующие придерживаются строгого поста как дань уважения к аскетичному образу жизни святого.

О том, какие церковные праздники украинцы отметят в первом месяце осени, читайте в материале: Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты.

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2022 году

Ежегодно христиане чтят день святого Иоанна 11 сентября. Это непереходящий праздник, который считается одним из наиболее важных в христианской религии. В этом году Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечают в воскресенье.

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Иоанн Креститель резко осуждал пороки царя Ирода, в частности его брак на жене брата Иродиаде. Под влиянием женщины он был заключен в темницу. На день рождения царя Ирода двенадцатилетняя дочь Иродиады Саломея соблазнила Ирода танцем. За который потребовала себе в качестве подарка голову Иоанна. Голову святого поднесли девочке на золотом блюде.

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Праздник Иоанна Предтечи: что нельзя делать

Праздником этот день называется не из-за того, что христиане отмечают день смерти святого, а в том смысле, что нужно оставаться праздным и не занимать себя делами.

Также православные христиане соблюдали строгий однодневный пост. Основными продуктами, что нельзя есть 11 сентября – любая пища животного происхождения, мясо и молочная продукция, рыба. Нельзя было употреблять в пищу продукты красного цвета и круглой формы. Кроме того, в этот день нельзя:

устраивать шумные застолья, петь и танцевать;

резать продукты ножом, особенно предметы круглой формы, брать в руки острые предметы;

венчаться, жениться и крестить детей;

ссориться и ругаться.

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