УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Усекновение главы Иоанна Крестителя: дата, традиции и запреты дня

5 сентября 2022, 12:10

Почему в день Иоанна Предтечи нельзя есть круглые продукты.

Усекновение главы Иоанна Предтечи
Усекновение главы Иоанна Предтечи 2022 / ua.depositphotos.com/

Православные христиане в сентябре отмечают одну из важных дат христианской религии – Усекновение главы Иоанна Предтечи. В этот день верующие придерживаются строгого поста как дань уважения к аскетичному образу жизни святого.

О том, какие церковные праздники украинцы отметят в первом месяце осени, читайте в материале: Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты.

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2022 году

Ежегодно христиане чтят день святого Иоанна 11 сентября. Это непереходящий праздник, который считается одним из наиболее важных в христианской религии. В этом году Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечают в воскресенье.

Видео дня

Иоанн Креститель резко осуждал пороки царя Ирода, в частности его брак на жене брата Иродиаде. Под влиянием женщины он был заключен в темницу. На день рождения царя Ирода двенадцатилетняя дочь Иродиады Саломея соблазнила Ирода танцем. За который потребовала себе в качестве подарка голову Иоанна. Голову святого поднесли девочке на золотом блюде.

Читайте такжеДень ангела в сентябре 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

Праздник Иоанна Предтечи: что нельзя делать

Праздником этот день называется не из-за того, что христиане отмечают день смерти святого, а в том смысле, что нужно оставаться праздным и не занимать себя делами.

Также православные христиане соблюдали строгий однодневный пост. Основными продуктами, что нельзя есть 11 сентября – любая пища животного происхождения, мясо и молочная продукция, рыба. Нельзя было употреблять в пищу продукты красного цвета и круглой формы. Кроме того, в этот день нельзя:

  • устраивать шумные застолья, петь и танцевать;
  • резать продукты ножом, особенно предметы круглой формы, брать в руки острые предметы;
  • венчаться, жениться и крестить детей;
  • ссориться и ругаться.

Читайте также:

Усекновение главы Иоанна Предтечи
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:11

Возле посольства РФ в Кабуле прогремел мощный взрыв: погибли дипломаты

13:07

Российские гауляйтеры убегают из Украины из-за наступления ВСУ - СнегиревВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 6 сентября 2022: Львам – испытания, Весам – судьбоносное известие, Водолеям – врагиВидео

12:43

"Я вернулся защищать свою страну": украинский повар бросил карьеру в Катаре и вступил в ряды ВСУВидео

12:43

Сегодня Лиз Трасс может стать лидером консерваторов и новым премьером Британии - ReutersВидео

Реклама
12:33

"Унитазные зубы": в сети поглумились над Симоньян, а та принялась доказывать, что "все свое"

12:31

"Шесть Чернобылей и наибольшая опасность в Европе": Зеленский заявил, что РФ уже использует ядерное оружиеВидео

12:10

Усекновение главы Иоанна Крестителя: дата, традиции и запреты дня

11:53

Коллаборанта Стремоусова приглашают в Николаев: ранее он грозился захватить город

11:43

Подкормка может убить нежный цветок: когда орхидею нельзя поливать чесночной водойВидео

11:42

Дмитрий Гордон показал животных-двойников Соловьева и Скабеевой: "Такое оскорбительное сравнение"

11:19

Переговоры Украины и России: у Зеленского ответили на "хотелки" КремляВидео

11:15

"Маршрут не знал даже машинист": стало известно, как именно проходила эвакуация Кабмина 24 февраляВидео

11:04

Звезду Сватов "похоронили" живьем на окраине Москвы

10:52

С днем рождения дочери – поздравления от всего сердца, милые картинки и открытки

10:38

Путин и Пугачева "не раз встречались": Песков рассказал об отношениях диктатора и Примадонны РФ

10:38

Оккупанты на Донбассе наступают на двух направлениях: в разведке Британии назвали главную цель РФВидео

10:32

"Поигрались в независимость и хватит": Стремоусову и компании жить осталось недолго - СнегиревВидео

10:04

Пропагандисты РФ отправляют "предательницу" Пугачеву на Донбасс

09:59

Байден 23 февраля попрощался со всей Украиной: "говорил с Кулебой, как с онкобольным ребенком"Видео

Реклама
09:55

"Одним махом присоединить Грузию и Армению": Путин решил открыть второй фронт - СМИВидео

09:31

ВСУ уничтожили подразделения "ДНР": спецназовцы Кадырова позорно сбежали с поля боя

09:19

ВСУ разбили базу оккупантов под Мелитополем: оккупанты "слили" координаты "девушкам" в соцсетяхВидео

09:11

Рамштайн-5: что надо держать на краешке сознаниямнение

09:10

Супруги-участники популярного ТВ-шоу из Мелитополя начали работать на оккупантов: подробности скандалаВидео

08:53

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2022: Львам – опасность, Девам – деньги, Козерогам – непростой разговорВидео

08:36

"Путин - бисексуал": астролог рассказал, с кем диктатор проведет последние годы своей жизниВидео

08:30

Почему нельзя снимать обручальное кольцо: тайные символы и народные поверьяВидео

08:22

Грозит онкология и сокращение жизни: эксперт объяснил, как война разрушает здоровье украинцев

07:33

В Украине ликвидирован многодетный оккупант из Татарстана

06:58

Минус сто оккупантов и гора уничтоженной техники РФ: ВСУ за сутки покрошили захватчиков на ЮгеВидео

06:39

США должны быть готовы к прекращению существования России в ее нынешнем виде - ХоджесВидео

06:37

О Булгакове и его музее: это как памятник Ленину - просто так его не сбросишьмнение

06:00

Беглым российским гауляйтерам осталось жить несколько месяцев - Снегирев

05:47

Топ-3 знака, которым повезет в любви: астролог спрогнозировал, кого ждет счастье в сентябре-2022Видео

05:20

Украину заморозит до -3°: синоптик предупредил об атаке арктического холодаВидео

04:44

Путин дал новую команду по захвату Донецкой области, но планы обречены на провал – экспертВидео

03:20

Восхитительно простое королевское варенье на зиму за 5 минут: быстрый рецептВидео

02:40

"С бодуна": Волочкова разделась до трусов на российском "курорте"

02:10

Украину атакует холодный циклон и мороз: синоптики обрадовали "зимней" погодойВидео

Реклама
02:07

Выглядит потерянным: в Сети появились свежие фото страдающего афазией Брюса Уиллиса

01:35

Зачем класть мыло в обувь после прогулки: секрет, о котором мало кто знает

00:51

Приметы на 5 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в жизнь впустить богатствоВидео

04 сентября, воскресенье
23:55

Ситуация на Донбассе может обостриться в ближайшие недели – ЖдановВидео

23:18

ВСУ прорвали оборону РФ: оккупанты истерят из-за катастрофы на ХерсонщинеВидео

23:16

"Это не Диснейленд": Зеленский требует визовые санкции для всех россиянВидео

22:48

Комбриг ранен, начальник артиллерии погиб: ВСУ уничтожили командный пункт бригады РФВидео

22:36

На похоронах Михаила Горбачева Алла Пугачева долго шепталась с усопшим и грозила ему пальцем

22:34

Зеленский объявил об освобождении от оккупантов трех населенных пунктовВидео

22:25

Как привлечь деньги: простой тест по картинке, который расскажет финансовый прогноз на будущееВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп таро
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять