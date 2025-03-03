Великий пост 2025: что нельзя делать до Пасхи

С 3 марта для православных верующих начинается пост, который продлится более месяца - до праздника Воскресения Христова.

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Великий пост 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что нельзя кушать в Великий пост 2025

Что нельзя делать в Великий пост 2025

В 2025 году Великий пост начинается 3 марта и продлится до 19 апреля. Это один из самых важных периодов в христианском календаре, который завершается празднованием Пасхи 20 апреля.

Даты поста изменились в связи с переходом на новый юлианский календарь, что теперь делает их более стабильными и совпадающими с католической Пасхой, пишет Главред.

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Что такое Великий пост?

Великий пост – это время духовного очищения, покаяния и подготовки к Воскресению Христову. В этот период верующие воздерживаются от определенных видов пищи, усиливают молитвенную практику и проявляют больше милосердия.

Когда начинается пост в 2025 году?

Согласно новому церковному календарю ПЦУ, Великий пост начнется 3 марта и завершится 19 апреля. Этот период состоит из 40 дней поста и Страстной недели, которая ведет к празднику Пасхи.

Что нельзя кушать в Великий пост 2025?

Постная диета предполагает отказ от:

мяса и мясных продуктов;

молочных продуктов (молоко, сыр, сметана и т. д.);

яиц;

рыбы (кроме некоторых дней);

алкоголя (за исключением вина в умеренных количествах в выходные дни);

сладостей и острых блюд, которые могут отвлекать от духовного сосредоточения.

Что нельзя делать в Великий пост?

Помимо ограничений в пище, верующие воздерживаются от:

громких развлечений, вечеринок и праздников; конфликтов, ссор и проявления агрессии; излишеств и чрезмерных удовольствий.

Пост – это не только диета, но и время духовного самосовершенствования. Важно сосредоточиться на молитве, покаянии и добрых делах, чтобы подготовиться к светлому празднику Воскресения Христова. Соблюдение поста помогает укрепить веру и очистить душу, делая человека ближе к Богу.

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