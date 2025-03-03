Великий пост 2025: что нельзя делать до Пасхи

Вы узнаете:
- Что нельзя кушать в Великий пост 2025
- Что нельзя делать в Великий пост 2025
В 2025 году Великий пост начинается 3 марта и продлится до 19 апреля. Это один из самых важных периодов в христианском календаре, который завершается празднованием Пасхи 20 апреля.
Даты поста изменились в связи с переходом на новый юлианский календарь, что теперь делает их более стабильными и совпадающими с католической Пасхой, пишет Главред.
Что такое Великий пост?
Великий пост – это время духовного очищения, покаяния и подготовки к Воскресению Христову. В этот период верующие воздерживаются от определенных видов пищи, усиливают молитвенную практику и проявляют больше милосердия.
Когда начинается пост в 2025 году?
Согласно новому церковному календарю ПЦУ, Великий пост начнется 3 марта и завершится 19 апреля. Этот период состоит из 40 дней поста и Страстной недели, которая ведет к празднику Пасхи.
Что нельзя кушать в Великий пост 2025?
Постная диета предполагает отказ от:
- мяса и мясных продуктов;
- молочных продуктов (молоко, сыр, сметана и т. д.);
- яиц;
- рыбы (кроме некоторых дней);
- алкоголя (за исключением вина в умеренных количествах в выходные дни);
- сладостей и острых блюд, которые могут отвлекать от духовного сосредоточения.
Что нельзя делать в Великий пост?
Помимо ограничений в пище, верующие воздерживаются от:
- громких развлечений, вечеринок и праздников;
- конфликтов, ссор и проявления агрессии;
- излишеств и чрезмерных удовольствий.
Пост – это не только диета, но и время духовного самосовершенствования. Важно сосредоточиться на молитве, покаянии и добрых делах, чтобы подготовиться к светлому празднику Воскресения Христова. Соблюдение поста помогает укрепить веру и очистить душу, делая человека ближе к Богу.
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