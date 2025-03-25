Вербное воскресенье 2025: когда празднуем и что категорически нельзя делать

Вербное воскресенье - важный праздник в христианском календаре, который отмечается за неделю до Пасхи.

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Вербное воскресенье 2025 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда отмечается Вербное воскресенье в 2025 году

В чем символизм этого праздника

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, является важным праздником в христианском календаре, который отмечается за неделю до Пасхи. Этот праздник напоминает о входе Иисуса Христа в Иерусалим, когда горожане приветствовали его как Мессию, устилая дорогу пальмовыми ветвями и выкрикивая "Осанна".

В Украине, где пальмы не растут, их заменили ветвями вербы, которая распускается весной, символизируя пробуждение природы и начало новой жизни. Главред узнал об истории и символизме этого праздника.

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В чем смысл праздника Вербное воскресенье

Смысл Вербного воскресенья заключается в том, чтобы напомнить верующим о триумфальном входе Иисуса Христа в Иерусалим, а также о его дальнейших страданиях и воскресении. Этот праздник является своеобразным мостом между радостью и печалью, между признанием Иисуса как Царя и его добровольной жертвой ради спасения человечества, пишет CREDO.

Согласно библейским преданиям, когда Иисус прибыл в город, народ встречал его, махая пальмовыми ветвями и постилая их перед ним, проявляя таким образом свое уважение и признание. Этот момент является прообразом будущего Воскресения и триумфа жизни над смертью, что воплощается в Пасхальные празднования.

Когда будет Вербное воскресенье в 2025 году

Вербное воскресенье - это переходный праздник, дата которого зависит от даты Пасхи. В 2025 году Вербное воскресенье приходится на 13 апреля. Эта дата определяется как шестое воскресенье Великого поста и всегда отмечается за неделю до Пасхи.

Пасхальный стол / инфографика: Главред

Что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье, как и в другие большие церковные праздники, не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой, стиркой, шитьем и другими бытовыми делами. Этот день лучше посвятить молитве, посещению церкви, духовным размышлениям и подготовке к Пасхе.

Также не следует начинать споров, ссор, злоупотреблять агрессией или негативными эмоциями, поскольку этот день должен быть временем мира и внутренней гармонии.

Что произошло в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье христиане вспоминают событие, когда Иисус Христос, зная о приближении своих страданий, торжественно въехал в Иерусалим на молодом осле. Жители города встречали его, стеля пальмовые ветви и восклицая "Осанна сыну Давида! Благословен идущий во имя Господне!" Люди приветствовали его как мессию, который принесет спасение. Это стало одним из первых больших моментов в неделе Страстей, предшествовавшей его распятию.

Люди встречали Христа, постилая пальмовые ветви на его пути и махая ими, выражая таким образом свое почтение. Это был момент большой надежды и веры в то, что Иисус принесет окончательную победу над злом и грехом.

Однако, через несколько дней после этого праздника люди, которые приветствовали Христа, будут становиться свидетелями его распятия. Вербное воскресенье не только символизирует вход Иисуса в Иерусалим, но и напоминает о трудностях, которые он должен был пережить, чтобы обеспечить спасение человечества. В христианском контексте это является уроком самопожертвования, прощения и надежды на вечную жизнь.

Традиции в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье основным обрядом является освящение вербовых веточек в церкви. Верба считается символом возрождения и пробуждения природы, поскольку она первой расцветает весной. Освященная верба хранится дома в течение года как оберег от негативных воздействий, болезней и несчастий.

После службы верующие возвращаются домой и легонько бьют друг друга вербовыми веточками, при этом проговаривая: "Не я бью - верба бьет! Через неделю - Пасха! Будь большой, как верба, а здоровый, как вода, а богатый, как земля!".

Освященные веточки вербы также можно использовать для украшения иконостаса или хранить в доме как защиту от злых сил. Если человек соблюдает пост, то в Вербное воскресенье ему разрешается есть рыбу и блюда из нее, что является легким послаблением.

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Что известно о CREDO? CREDO (Кредо, укр. Верую) - католическая онлайн-платформа - общественно-религиозный журнал, также канал на ҮоцТцЬе, онлайн-телевидение и приложение для смартфонов, которые освещают вопросы веры в современном мире, пишет Википедия. Офис находится в г.Винница. CREDO освещает жизнь Католической Церкви Западного и Восточного обряда в Украине и мире, послания и проповеди Папы и епископов, знакомит с позицией Церкви по различным вопросам, тенденциям и явлениям. Также знакомит верующих с различными молитвами, биографиями, жизнеописанием святых и т.п.

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