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Выходные в декабре 2021 в Украине: сколько будем отдыхать

16 ноября 2021, 08:41

Последний месяц года принесет длинные выходные.

Выходные в декабре 2021 Украина
Выходные в декабре 2021 Украина / ua.depositphotos.com/

В последнем месяце 2021 года украинцев ожидает 22 рабочих дня и 9 выходных дней, один из которых дополнительный.

О том, какие профессиональные праздники отмечают в Украине, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.

Когда Новый год 2022 и сколько дополнительных выходных выпадет на праздник, читайте в материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.

Выходные в декабре 2021 в Украине выпадают на 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 число. 25 декабря – Рождество Христово отмечают христиане католической церкви. Этот день объявлен государственным праздником и выходным днем. В 2021 году католическое Рождество выпадает на субботу, и следовательно, выходной день переносится на понедельник. Так, в конце года украинцев ожидают длинные выходные: 25, 26 и 27 декабря.

Кроме этого, рабочие дни 24 и 31 декабря – канун Нового года будут сокращены на 1 час.

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Помимо католического Рождества православная церковь отмечает несколько больших праздников и памятных дат, среди которых Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря, День апостола Андрея Первозванного – 13 декабря и День Святого Николая – 19 декабря.

Читайте такжеКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина

Среди профессиональных праздников и важных дат можно отметить:

  • 1 декабря – День работников прокуратуры, Всемирный день борьбы пpотив СПИДа.
  • 3 декабря – Международный день инвалидов.
  • 5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития.
  • 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.
  • 7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.
  • 9 декабря – Международный день борьбы пpотив коррупции.
  • 10 декабря – День прав человека.
  • 12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
  • 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
  • 15 декабря – День работника суда.
  • 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы.
  • 20 декабря – Международный день солидарности людей.
  • 22 декабря – День дипломатической службы Украины, День энергетика.
  • 24 декабря - День работников архивных учреждений.
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Календарь выходных 2021 в Украине
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