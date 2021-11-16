Выходные в декабре 2021 в Украине: сколько будем отдыхать

Выходные в декабре 2021 Украина / ua.depositphotos.com/

В последнем месяце 2021 года украинцев ожидает 22 рабочих дня и 9 выходных дней, один из которых дополнительный.

О том, какие профессиональные праздники отмечают в Украине, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.

Когда Новый год 2022 и сколько дополнительных выходных выпадет на праздник, читайте в материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.

Выходные в декабре 2021 в Украине выпадают на 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 число. 25 декабря – Рождество Христово отмечают христиане католической церкви. Этот день объявлен государственным праздником и выходным днем. В 2021 году католическое Рождество выпадает на субботу, и следовательно, выходной день переносится на понедельник. Так, в конце года украинцев ожидают длинные выходные: 25, 26 и 27 декабря.

Кроме этого, рабочие дни 24 и 31 декабря – канун Нового года будут сокращены на 1 час.

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Помимо католического Рождества православная церковь отмечает несколько больших праздников и памятных дат, среди которых Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря, День апостола Андрея Первозванного – 13 декабря и День Святого Николая – 19 декабря.

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Среди профессиональных праздников и важных дат можно отметить: