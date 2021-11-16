Выходные в декабре 2021 в Украине: сколько будем отдыхать

Последний месяц года принесет длинные выходные.
В последнем месяце 2021 года украинцев ожидает 22 рабочих дня и 9 выходных дней, один из которых дополнительный.
О том, какие профессиональные праздники отмечают в Украине, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.
Когда Новый год 2022 и сколько дополнительных выходных выпадет на праздник, читайте в материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.
Выходные в декабре 2021 в Украине выпадают на 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 число. 25 декабря – Рождество Христово отмечают христиане католической церкви. Этот день объявлен государственным праздником и выходным днем. В 2021 году католическое Рождество выпадает на субботу, и следовательно, выходной день переносится на понедельник. Так, в конце года украинцев ожидают длинные выходные: 25, 26 и 27 декабря.
Кроме этого, рабочие дни 24 и 31 декабря – канун Нового года будут сокращены на 1 час.
Помимо католического Рождества православная церковь отмечает несколько больших праздников и памятных дат, среди которых Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря, День апостола Андрея Первозванного – 13 декабря и День Святого Николая – 19 декабря.
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Среди профессиональных праздников и важных дат можно отметить:
- 1 декабря – День работников прокуратуры, Всемирный день борьбы пpотив СПИДа.
- 3 декабря – Международный день инвалидов.
- 5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития.
- 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.
- 7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.
- 9 декабря – Международный день борьбы пpотив коррупции.
- 10 декабря – День прав человека.
- 12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
- 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
- 15 декабря – День работника суда.
- 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы.
- 20 декабря – Международный день солидарности людей.
- 22 декабря – День дипломатической службы Украины, День энергетика.
- 24 декабря - День работников архивных учреждений.