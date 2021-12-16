Выходные в январе 2022 в Украине: сколько дополнительных дней отдыха принесут новогодние праздники

Выходные в январе 2022 - Украина /depositphotos.com/

Первый месяц нового года подарит украинцам наибольшее количество выходных дней. Новогодние праздники принесут несколько дополнительных дней отдыха, и всего в январе мы будем отдыхать 12 дней.

О том, какие праздники, помимо новогодних, можно отметить в средине зимы, читайте в нашем материале: Праздники в январе 2022: сколько будут отдыхать в Украине.

Новый год 2022 принесет дополнительный день отдыха и длинные выходные. Так, украинцы будут отдыхать три дня с 1 по 3 января. 1 января выпадает на субботу и обеспечивает выходной день 3 января в понедельник.

Рождество 2022 в Украине также является государственным праздником с заслуженным выходным днем. 7 января выпадает на пятницу, и отдыхать будем до 10 числа: 7, 8 и 9 января. Предпраздничный рабочий день 6 января будет сокращен на 1 час.

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Старый Новый год 2022 не принесет украинцам дополнительных выходных и сокращенных рабочих часов.

Помимо Рождества православная церковь отмечает несколько великих праздников, в числе которых Обрезание Господне - 14 января, Крещение – 19 января, Собор Иоанна Предтечи – 20 января.

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Помимо новогодних праздников в январе в Украине установлены следующие профессиональные, международные праздники и памятные даты:

20 января – День Автономной Республики Крым.

22 января – День Соборности и Свободы Украины.

25 января – День студента (Татьянин день).

26 января – Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины.

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.

29 января – День памяти героев Крут, День работника пожарной охраны.

31 января – Междyнародный день ювелира.

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