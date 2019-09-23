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Гороскоп на неделю: непримиримая вражда "переродится"

23 сентября 2019, 14:16

Гороскоп на 23-29 сентября очень обнадеживающий.

Вражда
Вражда "переродится", говорит гороскоп на неделю / Rsute

Гороскоп на неделю, 23-29 сентября, прогнозирует, что у представителей всех 12 знаков Зодиака непримиримая вражда "переродится".

Текущая неделя преподнесет много возможностей, поделилась российский астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram.

По ее словам, благодаря коммуникативным навыкам могут появиться подвижки в том, что казалось непреодолимым и приводило в ступор.

Непримиримая вражда мнений и вкусов станет "перерождаться" во взаимные перспективы и сотрудничество, говорит гороскоп на неделю.

Читайте такжеГороскоп на осеннее равноденствие: кому опасаться несчастных случаевАстролог добавила, что на этой неделе надежда на всемирную справедливость будет хоть как-то оправдана.

Ранее Главред узнал от астролога Влада Росса гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что представители четырех знаков - Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы станут неудачниками первого месяца осени.

астролог гороскоп Василиса Володина
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