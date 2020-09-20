"Повышение и покровители": астролог назвала счастливчиков новой недели

Счастливчиками новой недели будут Девы и Рыбы, спрогнозировала астролог / Reuters

Астролог Марина Скади составила гороскоп на будущую неделю – 21-27 сентября. В прогнозе говорится, что главными счастливчиками недели будут знаки Зодиака Дева и Стрелец.

Девам светит повышение и поощрение от начальства, у них могут появиться покровители, рассказала эксперт УНИАН.

По ее словам, у Дев могут появиться возможности во всех сферах перейти на новые уровни.

"Появляются возможности улучшить свои деловые, социальные, финансовые взаимоотношения… Отодвинутые на длительный период дела в течение недели могут быть благополучно разрешены", – поделилась астролог.

Скади добавила, что Рыбы могут получить новые связи, которые будут полезны. Астролог сказала, что представителям этого знака также, как и Девам, светят возможности во всех сферах жизни перейти на новые уровни.

"Любой вид деловой и умственной деятельности, переговоры с влиятельными людьми, обсуждения и выступления, приносят результаты. Значительно повышается ваша уверенность и надежность, а также появляются шансы для удачного завершения работ и проектов…", – сказала собеседница.