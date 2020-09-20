"Повышение и покровители": астролог назвала счастливчиков новой недели

Двум знакам Зодиака светит переход на новые уровни во всех сферах жизни, поделилась эксперт.
Астролог Марина Скади составила гороскоп на будущую неделю – 21-27 сентября. В прогнозе говорится, что главными счастливчиками недели будут знаки Зодиака Дева и Стрелец.
Девам светит повышение и поощрение от начальства, у них могут появиться покровители, рассказала эксперт УНИАН.
По ее словам, у Дев могут появиться возможности во всех сферах перейти на новые уровни.
"Появляются возможности улучшить свои деловые, социальные, финансовые взаимоотношения… Отодвинутые на длительный период дела в течение недели могут быть благополучно разрешены", – поделилась астролог.
Скади добавила, что Рыбы могут получить новые связи, которые будут полезны. Астролог сказала, что представителям этого знака также, как и Девам, светят возможности во всех сферах жизни перейти на новые уровни.
"Любой вид деловой и умственной деятельности, переговоры с влиятельными людьми, обсуждения и выступления, приносят результаты. Значительно повышается ваша уверенность и надежность, а также появляются шансы для удачного завершения работ и проектов…", – сказала собеседница.
- Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака.
- В гороскопе говорится, что Девам во второй половине месяца грозят ДТП и проблемы на любовном фронте.
- Астролог также прогнозировал, что Рыбам в сентябре светит финансовая выгода, они могут получить наследство.