Зеркальная дата: как уберечься от больших проблем и загадать желание

Во вторник выпала зеркальная дата 07.07 – 7 число и 7 месяц, в этот день можно уберечься от больших проблем.
Семерка в нумерологии считается самым могущественным числом, если в этот день материальное начало человека возьмет вверх над духовным, то возможны большие проблемы, пишет SlovoFraza.
Сегодня в 19:07 можно загадать желание, но нужно придерживаться нескольких правил.
Июльская зеркальная дата – загадать желание нужно так:
- Правило №1. Говорите о желаемом в настоящем времени, словно все уже воплотилось в жизнь;
- Правило №2. Назовите период, на протяжении которого мечта должна стать реальностью;
- Правило №3. Желание нужно формулировать четко и понятно;
- Правило №4. Необходимо верить в лучшее;
- Правило №5. Визуализируйте мечту и детали, которые с ней связаны.
Ранее нумеролог Людмила Савина раскрыла, люди, рожденные какого числа, желают достичь успеха и не понимают пассивных и инертных людей. По ее словам, к успеху стремятся те, кто родился 23 числа любого месяца.
Автор: Екатерина Присяжнюк