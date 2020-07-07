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Зеркальная дата: как уберечься от больших проблем и загадать желание

Цифра семь в нумерологии – самое могущественное число.

7 июля 2020, 14:00
Сегодня вечером можно загадывать желание – Зеркальная дата 2020
В зеркальную дату 07.07 в определенное время можно загадывать желание / flickr.com/lwr

Во вторник выпала зеркальная дата 07.07 – 7 число и 7 месяц, в этот день можно уберечься от больших проблем.

Семерка в нумерологии считается самым могущественным числом, если в этот день материальное начало человека возьмет вверх над духовным, то возможны большие проблемы, пишет SlovoFraza.

Сегодня в 19:07 можно загадать желание, но нужно придерживаться нескольких правил.

Июльская зеркальная дата – загадать желание нужно так:

  • Правило №1. Говорите о желаемом в настоящем времени, словно все уже воплотилось в жизнь;
  • Правило №2. Назовите период, на протяжении которого мечта должна стать реальностью;
  • Правило №3. Желание нужно формулировать четко и понятно;
  • Правило №4. Необходимо верить в лучшее;
  • Правило №5. Визуализируйте мечту и детали, которые с ней связаны.

Ранее нумеролог Людмила Савина раскрыла, люди, рожденные какого числа, желают достичь успеха и не понимают пассивных и инертных людей. По ее словам, к успеху стремятся те, кто родился 23 числа любого месяца.

зеркальная дата желание
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