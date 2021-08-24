Участники Марша защитников на Крещатике спели матерный хит про Путина

Марш защитников / УНИАН

В Киеве голова колонны Марша защитников Украины, посвященный Дню независимости, прибыла на Майдан Независимости. При этом хвост колонны еще находится в парке Шевченко.

В Марше участвуют десятки тысяч участников. Организаторы прогнозируют, что хвост колонны подтянется к Майдану Независимости к 17 часам.

Следует отметить, что правоохранители принимают меры безопасности.

В частности, вдоль движения колонны и непосредственно в середине колонны присутствуют полицейские со служебными собаками, которые обучены искать взрывчатку. Также полицейские со специальными зеркалами обследуют урны, лавочки и транспорт припаркованных на прилегающих к Крещатику улицах.

Добавим, что люди, собравшиеся на тротуарах вдоль движения колонн, выкрикивали "Дякуємо!".

Реклама

Участники марша скандировали "Слава Україні", "Героям Слава", "Україна понад усе", а также известную футбольную и политическую кричалку о президенте РФ Владимире Путине "Путин – ху*ло!".

Напомним, ранее в Киеве на улице Крещатик, во время парада, посвященного Дню Независимости Украины, один из зрителей совершил попытку самосожжения.

"Мужчина 1995 года рождения облил себя веществом и поджег. Полицейские, которые находились рядом, быстро его потушили", - отметила пресс-служба полиции Киева.

Известно, что мужчине немедленно оказали медицинскую помощь и госпитализировали.