Из-за Курской операции власть Путина посыпалась, Кремль собрался обрубить интернет – Сотник

Россию ждёт жесткая зачистка информационного поля, Путин пытается превратить РФ в модернизированную Северную Корею, считает журналист Александр Сотник.

https://glavred.info/interview/iz-za-kurskoy-operacii-vlast-putina-posypalas-kreml-sobralsya-obrubit-internet-sotnik-10590872.html Ссылка скопирована

После начала Курской операции Путин испугался, и Кремль начал "прикручивать" интернет в России – Сотник / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

В работе интернета в России 21 августа произошёл массовый сбой. Российские пользователи в этот день столкнулись с проблемой доступа к популярным мессенджерам вроде Telegram, WhatsApp, Discord и Skype, игровым и стриминговым сервисам, даже Википедия "легла". Та же история наблюдалась и на оккупированных Россией украинских территориях.

Роскомнадзор утверждает, что виной тому стали DDOS-атаки на российских операторов связи. Однако эксперты считают, что всё было не совсем так, и что это была попытка Кремля закрыть доступ к "неугодным" сайтам. Такое объяснение выглядит весьма логичным на фоне давно обсуждаемых планов заблокировать в России YouTube, а также уже реализуемой практики по ограничению работы мессенджеров в рамках "антитеррористической борьбы" в отдельных регионах РФ.

О том, почему в России периодически "парализует" интернет, и куда заведёт российское государство информационная самоизоляция, Главред поговорил с главным редактором канала Sotnik-TV, журналистом, писателем и публицистом Александром Сотником.

В чём, по-вашему, была причина недавнего массового сбоя в работе интернета в России?

IT-вопросы – это не совсем моя специализация, но кое-что я всё-таки понимаю. Смотрю на ситуацию немного шире, нежели айтишники, поскольку занимаюсь новостями и наблюдаю за происходящим уже на протяжении нескольких десятилетий.

Несколько лет назад я говорил, что закрытие YouTube, различных мессенджеров вроде WhatsApp, социальных сетей вроде Instagram и Facebook в России не за горами, что всё это обязательно произойдёт в силу логического развития событий. Тогда мне айтишники говорили, что такое просто невозможно, мол, если не смогли заблокировать даже Telegram, о каком YouTube или Google тогда может идти речь. Это, увы, было не предсказание, а логическое развитие событийных цепочек.

Помня о том, как чекисты прохлопали начало 2000-х годов и развитие интернета, мне очень многое становится понятным. Ведь тогда, в 2000-е, на заре развития Google, Путин и его компашка были заняты захватом телеканалов и не обращали внимания на то, как развивается интернет.

А ведь именно интернет-площадки, например, Живой журнал и даже ВКонтакте, стали основной площадкой для гражданского общества, которое в России ещё тогда было. Они стали той питательной средой, где расцветала оппозиция.

Хорошо помню создание первого голосового портала в 2008 году на фоне вторжения российских войск в Грузию. Мы это делали на платформе Skype, а потом эти "комнаты" в Skype были закрыты по требованию, потому что, как я понимаю, занесли очень много денег.

И вот тогда у чекистов начался этот интернет-зуд. Они поняли, что, захватывая телеканалы, радиостанции и газеты, проспали интернет. Единственное, чего они не контролировали, – интернет-платформы. Вот за них и взялись.

У чекистов хорошо получилась платформа ВКонтакте, которую специально для них создал Павел Дуров. Всё это было очень грамотно и классно сделано. И сейчас ВКонтакте в России является, пожалуй, основной видеоплощадкой. Не RuTube, не платформа, которую пыталась открыть Симоньян, а ВКонтакте.

Потом Павел Дуров пошёл на повышение. Сделали вид, что у него "отжали" ВКонтакте, осуществив рейдерский захват, им якобы завладел Усманов. Всё это было разыграно по сценарию. А господину Дурову дали новое задание – создать Telegram – уже не внутрипещерную платформу, а мировую, мессенджер, который бы вбирал в себя всё: и видео, и аудио, и текст, и фото. Это серьёзный информационно-пропагандистский конгломерат. Дуров справился с задачей блестяще.

Недаром в своё время была запущена замечательная спецоперация "попытка блокировки Telegram". И якобы выяснилось, что его нельзя заблокировать – можно заблокировать что угодно, только не Telegram. Telegram создан как ФСБшное решето, это уже не просто в контакте с майором – это в контакте с полковником. Недаром в Telegram все пропагандисты имеют аккаунт. Там есть аккаунт даже у Медведева, который время от времени транслирует свои хорошо продуманные пьяные истерики.

Смотрите видеоверсию интервью с Александром Сотником о том, как Кремль пытается взять интернет под контроль в России:



Во время недавнего визита в Баку Путин встречался с Павлом Дуровым. У меня нет инсайдов, о чём они говорили, но я более чем уверен, что речь шла о создании нового глобального проекта, вероятно, уже на основе искусственного интеллекта. Чекисты понимают, что растущие новые технологические компании, которые занимаются ИИ, продвижением новых технологий – это завтрашний день, будущее. Думаю, в пещере и вне пещеры они будут развивать сейчас технологии именно в этом направлении. В России уже всё поставлено под контроль. Китайцы там построили несколько крупных дата-центров, которые теперь спокойно могут перекрывать и Google, и Facebook – всё, что захотят. Теперь можно нажать на тумблер "выкл", когда будет нужно, и захлопнуть информационное поле внутри пещеры окончательно, чтобы контролировать происходящее внутри России.

Чтобы понимать и формировать повестку, контролировать настроения, власти необходимо полностью контролировать информационное поле. Без этого режим долго не продержится. А Путин никуда уходить не хочет, он собирается играть в долгую.

Поэтому тут вполне естественным является "сбой", который произошел 21 августа. Это будет происходить ещё много раз, и однажды всё отключится внутри пещеры навсегда. Если, конечно, не отключится путинский режим... Только тогда, может быть, что-то сдвинется с места. Но пока что система не приняла кадрового решения, которого я так жду.

Путин продолжает заполнять инфополе своими скачками: он то в Беслан метнётся, то в Чечню, то Коран поцелует, то наградит чем-то Адама, сына "академика Дона", то ездил к омерзительному Рошалю в Красногорск, то позвонит Поддубному, раненному в задницу, пожелает ему скорейшего выздоровления.

Путин целует Коран и подобными сюжетами о себе заполняет информационную повестку в РФ – Сотник / скриншот

Путин наполняет сейчас собой информационную повестку. Потому что самое главное – отвлечь внимание от того, что происходит в Ростовской и Курской областях, куда долетают беспилотники, от образовавшегося в Курской области "котла" с 2-3 тысячами срочников и контрактников.

Кто владеет информацией, тот владеет миром. Глубинарии информацией владеть не должны. Всё это будет контролироваться Путиным и его командой.

То есть вы объясняете нынешний масштабный сбой в работе интернета в России не так, как Роскомнадзор, и считаете, что к этому приложил руку Кремль, блокируя доступ россиян к определённым ресурсам?

Да, это чисто политическая история.

Удастся ли, на ваш взгляд, Кремлю информационно полностью изолировать россиян? К каким источникам у них останется доступ? Какую информацию и откуда они будут черпать?

А это Кремль не интересует. Задачи Кремля я уже обозначил. А на глубинариев ему просто наплевать. Чем меньше и чем искажённее информация будет вариться в черепках волосатиков, тем лучше группировка будет удерживать свою власть. Потому что самое главное – не допустить разбалансировку вертикали. Ведь вертикаль очень дрогнула и даже посыпалась, когда ВСУ вошли в Курскую область. Тем самым было нанесено сразу несколько мощных ударов. Эта дрожь должна прекратиться, поэтому будет очень жёсткая зачистка информационного поля.

Когда ВСУ вошли в Курску область, вертикаль власти Путина посыпалась – Сотник / скриншот

Сложилось впечатление, что после начала операции украинской армии в Курской области попытки российской власти прикрыть доступ к интернету участились. Это ложное впечатление или действительно так, по вашим наблюдениям?

Это действительно так. Это взаимосвязано.

А как сами россияне, российская молодежь воспримут новую информационную реальность? Ведь вряд ли они захотят довольствоваться Одноклассниками и Вконтакте.

Реакция со стороны российского населения, молодёжи будет тогда, когда к ним постучится военком, возьмёт за ноздри и бросит в окопы. Причём 18-летнего Ваську в Москве не особо будет беспокоить, если забирают кого-то в Омске, Екатеринбурге или Перми. Ему плевать, даже если в подмосковном Красногорске будут забирать. А вот если начнут ходить военкомы к таким Васькам и Ванькам непосредственно в Москве, начнут приходить повестки, а потом и гробы, тогда это может на что-то повлиять.

Схематозники такие схематозники. Они вычерпали всю глубинку, все отдалённые углы пещеры до донышка. Осталось несколько городов-миллионников, там чуть-чуть подпаханное поле, но, в принципе, ещё есть откуда черпать – оттуда и будут брать. Питер и Москва будут последними регионами, где будут вычерпывать мобиков.

Более того, схематозники никогда не назовут мобилизацию мобилизацией. По моим данным, если что-то объявят в октябре-ноябре, это будут называть не мобилизацией, а ротацией. А то, что вернётся тысяч 20 на всю голову отбитых, будут резать, рубить топорами и тесаками, это уже их проблемы. А набирать-то уже будут сотнями тысяч.

Самое главное, чему научила Путина абсолютная власть в течение четверти века (при такой власти я бы за десять лет с ума сошёл, а у Путина вообще головка слабенькая, давно с головой не дружит), так это играть в долгую. У него море времени, у него море придурков за спиной, и они не кончатся – как говорится, дураков в России на сто лет вперёд припасено. Всё это вместе, в сумме даёт тот козырной туз, джокер, которым размахивает Путин: "А вы мне ничего не сделаете! Вон у меня сколько дураков, алкашей, зэков! У меня не население, а зэки, зона тут".

А вот воюет Путин как раз против народа, против украинской нации. У вас в Украине народ есть, но он исчерпаем. Людей становится меньше, они гибнут. Их жалко, в отличие от мясной мохнорылой массы, по крайней мере, мне. Но я вижу, на чём играет Путин.

"Дураков в России на сто лет вперед", и это козырный туз Путина, которым он размахивает – Сотник / Скриншот YouTube

Вы сказали, что российская молодежь не отреагирует на все эти попытки власти блокировать интернет, но отреагирует, когда товарищ военком постучит в их двери. А каким образом она может отреагировать?

Не знаю. Кто-то выскочит в окно и поломает себе ноги, кто-то, как молодой человек в Сибири, пристрелит военкома на глазах у всех. Реакции могут быть разными.

Но сейчас есть обманчивая идея, на которой чекисты очень хорошо играют – во-первых, "всё не заблокируют", а, во-вторых, "а есть VPN". Это очень обманчивые вещи. Ещё раз говорю, если есть кнопка "включить", значит, есть кнопка "выключить". Я – не айтишник, возможно, я ничего не смыслю в этих вопросах, но то, о чём я предупреждал, уже происходит.

А чего, помимо ограничения доступа к информации, ждать дальше в этом "коридоре тоталитаризма", которым идёт Путин, россиянам? Массовых репрессий?

Там уже репрессировать некого. Они уже перешли на репрессии друг против друга. Например, мы видим чистки генералитета, уже прокремлёвский Telegram-канал Brief был признан "иноагентом".

Это тот дракон, который начнёт пожирать свой хвост, и так до бесконечности. А Путин будет делать ставку на новых отморозков, потом на других новых, а старых отморозков он будет зачищать. Это такой пещерный социальный лифт. Так будет продолжаться по кругу, пока крыса не издохнет. Или пока бизнесмены не наберут нормальное количество денег и не заплатят военным, чтобы те просто смели весь этот крысятник, да и всё.

Чего настолько боится Путин, что пытается всех россиян загнать в "чебурнет"? Распространения какой информации для него аж настолько опасно?

Распространение любой независимой информации критично для Путина. Кто владеет информацией, тот владеет миром – именно эта установка пульсирует в голове Путина. Нельзя ничего упустить. Идёт война. В информационной войне он до сих пор выигрывал. Его информационные агенты влияния разбросаны и внедрены в разных странах. Они есть и в Европе, и в США.

Сейчас Штаты вспоминают время маккартизма, провели обыски у Дмитрия Саймса, который в своё время был советником Никсона, вёл предвыборную кампанию Трампа в прошлый раз, и он сразу убежал из США, вещает чёрт знает откуда. Сейчас идут разговоры о том, что Минюст США начал расследование деятельности доморощенной агентуры на полях информационной войны.

Путин прекрасно понимает, что противостояние его информационному фронту будет всё больше, натиск на его информационных личинок будет всё сильнее. Естественно, он пытается запаковать свою пещеру, окуклиться. Путин пытается создать модернизированную Северную Корею. Он полностью не "скосплеит" КНДР, а сделает по-своему. Это будет модернизированная Северная Корея, имитирующая ультрасовременность.

Путин намерен превратить Россию в Северную Корею, считает Сотник / скриншот

Чем для Путина будет опасно распространение информации об операции ВСУ в Курской области? Мало верится в то, что российское население, узнав, что война, непосредственные боевые действия перешли на российскую территорию, начнёт протестовать. Чего тогда Путину бояться?

Путин опасается, что это (события, подобные тем, что разворачиваются в Курской области, – ред.) будет расползаться.

Больше всего Путин боится реакции "общества", точнее того, что от него осталось, на потерю Крыма. Потому что по поводу продвижения ВСУ по Курской области он всегда может сказать, что российские войска их потом выдавят оттуда, не сейчас, так через год. А вот потеря Крыма будет потерей полуострова навсегда, это будет всё. В этом случае у российского бизнеса, который потерял дофигища денег, возникнет один вопрос: "Володя, а за что тогда, если мы потеряли Крым? Мы так гордились, что он наш, поставили всё на эту карту. Мы потеряли миллиарды и миллиарды. А теперь, получается, наша карта бита. Зачем это всё было?". Этого Путин очень боится.

Путин боится, что эта вибрация от представителей бизнеса и системы передастся и глубинариям. И тогда всё начнёт сыпаться.

Ну и, конечно, Путин боится, что операция ВСУ начнёт разрастаться и затронет не только Курскую, но и Белгородскую, и Брянскую области (уже туда ДРГ заходила). Понятно, что так и будет.

А генерал Молтенской ещё несколько месяцев назад сказал, что, если Украина продержится до сентября-октября, Россия проиграет войну, и всё там посыплется. Генералы прекрасно знают, что там всё держится на соплях. Почему так неохотно снимают солдатню с Донецкого направления? Потому что там всё держится на "мясных штурмах". Они идут на Покровск, но какими темпами? Просто сравните, какими темпами идёт продвижение российских войск в Донецкой области, какой ценой, и какими темпами идёт продвижение ВСУ в Курской области.

И Украина очень правильно делает, что не озвучивает своих окончательных целей, для чего ВСУ туда зашли. В Кремле ломают голову, как далеко могут зайти ВСУ. Далеко! Я думаю, что далеко.

Поэтому Путин боится. И поэтому он начал закрывать информационное поле. И закроет.

В Кремле ломают голову, зачем ВСУ вошли в Курскую область и как далеко могут зайти – Сотник / УНИАН

Наверное, закроет он его уже тогда, когда ВСУ начнут подходить к Крыму. Если, как вы говорите, именно потеря Крыма критична, и распространения информации именно об этом событии Путин больше всего боится.

Да, я думаю, что так. По крайней мере, логика сегодняшних событий подсказывает такой вывод.

Спасут ли Путина и его режим все эти действия, направленные на ограничение доступа к информации, или просто продлят немного его дни у власти?

Могут продлить дни у власти. Спасти Путина и его режим невозможно.

Даже в России системные наблюдатели и аналитики прикидывают, каким характером будет обладать следующий, постпутинский режим. Они связывают возможное обрушение путинского режима с выборами в США. В какой-то части я склонен согласиться с этими подозрениями, потому что логика действий администрации Байдена, да и вообще, американцев (и республиканцев, и демократов) такова: они все настроены как можно скорее закончить всё это дело, война всем надоела. Вооружения показали, на что они способны, так что можно закрывать этот театр военных действий.

Да и потом, четыре года назад Байдена никто не тянул за язык, когда он сказал, что при нём власть Путина закончится. Я думаю, что Байден, как ответственный политик (а своим уходом с предвыборного трека он ещё раз показал, насколько он ответственный), сделает то, что обещал. То есть дедушка уберёт за собой и Обамой. Он уберёт это путлище, которое расплылось по Европе.

К чему приведёт информационная самоизоляция Россию? Чем будет опасно для мира, прежде всего, для соседей РФ, российское общество, которое "варится в собственном соку" и потребляет только ту информацию, которую даёт ему власть?

Ни народа, ни общества там нет. Там есть население зоны, а не народ.

Чем это население опасно, оно уже показало. Страшнее уже не будет. Оно показало, что готово убивать, сотнями тысяч заходить на сопредельные территории и грабить, насиловать, устраивать Бучи. Опасность представляют собой все мохнатики, вне зависимости от того, есть у них интернет или нет.

Россию надо огородить, но сначала – разоружить. Чтобы там не было всех этих стреляющих "пукалок", ядерки, химического и бактериологического оружия. Все эти институты должны быть закрыты: "гамалейки", "векторы" и прочие, разрабатывающие биологическую и бактериологическую гадость.

А потом всех их можно просто оставить друг другу. И дальше будет такая себе Югославия на одной седьмой части суши. Самое главное, чтобы это была не ядерная Югославия. Они так созданы, что ненавидят друг друга и самих себя, поэтому будут друг друга "мочить". А наличие или отсутствие интернета тут совершенно не причём – тьма в башке существует вне зависимости от скорости Wi-Fi.

Получается, что эта проблема намного масштабнее, чем правление Путина. Путин уйдёт, но останется население, которое определённым образом воспитано и запрограммировано.

Логика отрицательной селекции говорит о том, что любой следующий начальник гаже предыдущего. Был Горбачёв, после него стал Ельцин, после Ельцина – Путин, но он гаже предшественника. Вы можете себе представить, кого сгенерирует эта масса после Путина? Нет, это будет не Кадыров, а гораздо гаже. Новая генерация [России] (неценз.). Поэтому всё гораздо масштабнее и хуже, чем просто отключение интернета в России.

А как же тогда остановить этот процесс, разорвать замкнутый круг?

Я даже не знаю. Можно я Камале Харрис позвоню? Она, может быть, ответит. У меня нет ответа на этот вопрос. Точнее есть, но он совершенно людоедский, а я не хочу уподобляться им. Самый просто ответ – устроить там заповедник.

Эту проблему должны решать те, кто так долго выкармливал зверя. Политики Запада новой генерации должны как-то эту проблему закрыть. Это их задача.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жёсткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооружённой агрессии против Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред