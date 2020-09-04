10 "убийц отношений", которые нельзя игнорировать

Никто не идеален, так что идеальных отношений не будет. / Pixabay

Отношения - это тяжелая работа. Кажется, причин для неудач в отношениях больше, чем для успеха. Однако успешных отношений много, так что заставить их работать вполне возможно. Никто не идеален, так что идеальных отношений не будет.

Одна из важнейших вещей, которую нужно сделать в отношениях, - это распознать убийц в отношениях и исправить их, прежде чем они выйдут из-под контроля. Когда оба человека в отношениях готовы внести свой вклад, успех неизбежен.

Мало коммуникации

Плохое общение - одна из главных причин разрыва отношений. Неважно, плохо общаются один человек или оба. В конце концов, все рухнет.

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Плохое общение может проявляться в нескольких формах. Может случиться так, что один человек не позволяет другому проникнуться своими чувствами. Проблемы с коммуникацией - это нормально. Однако, если вы сможете распознать эти проблемы и поработать над ними, вы сможете сохранить отношения. Не игнорируйте их, потому что будет только хуже.

Нежелание идти на компромисс

Отношения - это партнерство. Чтобы танцевать танго, нужны двое, и танец не получится, если вы не будете работать вместе. Оба человека должны быть готовы отдавать ровно столько, сколько они берут.

Хотя ваши отношения могут показаться союзом, заключенным на небесах, вы должны помнить, что вы два разных человека. Вы не собираетесь делать все одинаково, поэтому вам нужно быть готовым к компромиссу. Не может быть сотрудничества без компромиссов.

Если один или оба человека не пойдут на компромисс и не будут сотрудничать, чтобы отношения прошли гладко, это признак того, что отношения не будут складываться в долгосрочной перспективе. Если вы заботитесь друг о друге, вам следует попытаться определить основную причину отсутствия сотрудничества и исправить ее, прежде чем это станет большой проблемой.

Ревность

Некоторые люди думают, что ревность - это признак любви и заботы. К сожалению, это далеко не так.

Любые хорошие отношения должны строиться на доверии и уважении. Ревнивый партнер может быть неуверенным в себе и эмоционально нуждающимся. Ревность не имеет абсолютно никакого отношения к тому, заботятся о вас или нет. По мере того, как растет неуверенность, растет и негатив. Отношения могут стать оскорбительными в устной или физической форме.

Ревность часто является результатом каких-то глубинных проблем человека. Если люди искренне хотят, чтобы отношения работали, они работают над обнаружением и устранением этих основных проблем.

Отсутствие близости

Секс не является самой важной частью отношений, но это не значит, что он не важен. Желание удовлетворить интимные потребности нормально и естественно. Когда ваш партнер не удовлетворяет эту потребность, вы начнете чувствовать, что вам чего-то не хватает или, что еще хуже, что вы не то, чего хочет ваш партнер.

Близость - это не только секс. Он включает в себя те личные, важные моменты, которыми вы делитесь со своим любимым человеком. Это то, что отличает романтические отношения от дружбы.

Если в ваших отношениях отсутствует близость, вам нужно немедленно выяснить, почему. Есть множество причин, по которым это может происходить, и не все из них так ужасны, как вы думаете. Однако вопрос необходимо решить до того, как один или оба партнера потеряют интерес к отношениям.

Измена

Если ваш партнер неверен, это явный, безошибочный признак того, что ваши отношения катятся по опасному пути. Несмотря на то, что это очевидно, многие люди пытаются замять это и притвориться, что этого не произошло. Но это никогда не работает.

Измена меняет отношения. Доверие подорвано, уверенность пошатнулась, а любовь между вами двумя поставлена ​​под сомнение. Человек, которому изменили, будет глубоко ранен, и даже если он притворится, что смирился с этим, обычно это не так.

Измена не обязательно должна быть концом отношений, но чтобы спасти их, потребуется много тяжелой работы. Изменник должен быть готов пойти на все, чтобы доказать, что он больше не будет обманывать.

Зависимость

Созависимость во время отношений - это когда кто-то посвящает себя тому, чтобы сделать своего партнера счастливым, и партнер позволяет это. Это больше, чем просто прилипчивость или близость к партнеру. Один человек не находит радости в жизни, кроме как делать все и вся, чтобы доставить удовольствие своему партнеру, в то время как другой впитывает все это, не заботясь о том, что у его партнера нет жизни.

Может показаться, что если обоих партнеров устраивает такое поведение, тогда все получится. Однако это не так, потому что созависимость - это состояние психического здоровья, которое обычно возникает из-за прошлой детской травмы.

По словам психотерапевта Линды Эспозито, созависимость возникает, когда у кого-то в детстве были ненадежные или недоступные родители. Ребенок растет, постоянно подавляя свои потребности и желания, и продолжает такое поведение во взрослой жизни.

Такое поведение может привести к оскорбительным отношениям. Это может стать чрезвычайно опасным, потому что со временем психическое состояние партнеров может становиться все более и более нестабильным.

Плохая вещь о созависимости заключается в том, что часто требуется, чтобы кто-то вне отношений ее распознал. Как только это будет выявлено, вам и вашему партнеру придется свернуть горы, чтобы решить эту проблему. Скорее всего, вам понадобится много терапии.

Если у обоих партнеров нет целей, возможно, это не будет проблемой/ Pixabay

Отсутствие целей

Если у обоих партнеров нет целей, возможно, это не будет проблемой. Они оба могут быть счастливы, согласившись на меньшее, при условии, что они хотя бы платят за квартиру и не останутся без крова. Однако, если у одного из партнеров есть цели, которые он преследует, отношения с кем-то, у кого нет никаких планов, не сработают.

Причина этого в том, что партнер без целей может стать еще большим бременем, когда вы подниметесь и добьетесь успеха. Они могут даже помешать вашему успеху.

Внезапно ваши отношения перестают быть партнерскими, и вы можете обнаружить, что у вас больше нет общего. Ваш партнер может начать чувствовать, что он недостаточно хорош для вас, и вы тоже можете почувствовать это. Единственный способ решить эту проблему - чтобы у вашего партнера был собственный набор целей, над достижением которых он работал. У вас не обязательно должны быть одинаковые цели, но они должны быть хотя бы схожими, чтобы отношения наладились.

Лень

Никто не любит ленивых. Ленивые люди мешают прогрессу, ничего не делают и создают больше проблем, чем они того стоят. На них нельзя положиться, и они не доставляют удовольствия.

У ленивых могут быть проблемы на работе. Они не получат повышения или повышения по службе. На самом деле, у них могут возникнуть проблемы с сохранением работы. Это сказывается на финансах отношений, а деньги - один из главных убийц отношений.

Если ваш партнер ленив, вам нужно немедленно пресечь это в зародыше. Сейчас вы можете терпеть это, в конечном итоге это все равно испортит ваши отношения.

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Прощение

Все делают ошибки, но эти ошибки не должны вечно мешать вам. Возможно, вы в прошлом чем-то расстроили своего партнера. Ваш партнер, вероятно, тоже огорчил вас. Однако в какой-то момент вы должны отпустить это.

Удерживание обид, особенно если они незначительные, только сохранит драму в отношениях. Это убивает доверие, порождает негатив и вызывает пассивно-агрессивное поведение. Этот негатив приводит к целому ряду других проблем.

К сожалению, злоба - один из типичных убийц отношений. Если вы или ваш партнер затаили обиду друг на друга, поговорите об этом и отпустите. Если вам нужна профессиональная помощь, сделайте это, чтобы спасти ваши отношения.

Неоправданные надежды

Вы не можете вступать в отношения с уже сформированным представлением об идеальных отношениях. Вы должны позволить отношениям развиваться самостоятельно, так, как они будут развиваться. Психолог Бернард Голден, доктор философии, говорит, что цепляние за нереалистичные ожидания в отношениях может "способствовать враждебной позиции, которая подрывает большую приверженность отношениям".

К сожалению, нереалистичные ожидания многих людей быстро убивают отношения.

Вы не можете предсказать личность человека, в которого влюбитесь, не больше, чем вы можете предсказать лотерею. Конечно, вы можете знать некоторые качества, которые вам больше нравятся, но люди намного сложнее, чем несколько поверхностных качеств.

Эту проблему легко решить. Просто откройте свой разум возможностям. То же самое и с вашим партнером. Перестаньте "ожидать" и вместо этого переживите.