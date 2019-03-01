Названы самые аппетитные рецепты тушеной капусты / Скриншот видео с youtube.com

Тушеная капуста: что это за блюдо

Блюду тушеная капуста не одна сотня лет, в Украине его традиционно готовят в качестве гарнира.

Один из вариантов блюда — западный бигос или бигус. Это блюдо делают из квашеной белокочанной капусты или смеси свежей и квашеной капусты, в которую добавляют мясо (дичь или свинину), подчеревину и копчености.

Главред собрал самые аппетитные рецепты тушеной капусты — рецепт тушеной капусты с мясом и рецепт тушеной капусты с грибами, а также посоветовал, как приготовить это блюдо в мультиварке.

Тушеная капуста: самые аппетитные рецепты

Тушеная капуста с мясом

Ингредиенты, необходимые для приготовления тушеной капусты с мясом: 1 килограмм говядины, 1 крупная луковица, 1 зубок чеснока, 50 граммов водки, 1 большая морковь, 50 граммов растительного масла, 2 головки белокочанной капусты, 250 граммов томатного соуса, 0,5 лимона и лавровый лист, перец черный горошком, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как приготовить тушеную капусту с мясом

Нарежьте мясо небольшими кубиками. Порежьте лук не очень мелкими кубиками. Нашинкуйте капусту и натрите морковь на крупной терке. Нашинкованную капусту посолите и перемните, чтобы она дала сок. Выдавите сок из половины лимона.

Разогрейте казан, добавьте в него растительное масло и положите зубок чеснока. Когда масло разогреется — заберите чеснок, положите в казан мясо, посолите, поперчите и добавьте водку.

Читайте такжеКак приготовить солянку: лучшие рецепты солянкиОбжарьте мясо, потом накройте казан крышкой, сделайте минимальный огонь и оставьте мясо тушиться около 20 минут. Когда из казана выпарится сок, откройте крышку и обжарьте мясо до золотистой корочки.

Потом добавьте в казан лук и тоже обжарьте его. После лука всыпьте в казан морковку и также поджарьте ее. После этого добавьте немного воды, положите капусту и накройте казан крышкой. Готовьте блюдо на маленьком огне.

Когда капуста немного утушится — добавьте перец, сок лимона, томатную пасту, соль, все перемешайте, накройте крышкой и продолжайте тушить около 25 минут. За пять минут до того, как блюдо будет готово, положите лавровый лист. Из готового блюда лавровый лист обязательно нужно достать.

Тушеная капуста с грибами

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить тушеную капусту с грибами: 2 средние головки капусты, 300 граммов шампиньонов, 1 большая морковка, 1 луковица, 30 граммов растительного масла, 4 столовые ложки томатной пасты и соль, перец — по вкусу.

Как приготовить тушеную капусту с грибами

Разрежьте грибы на четыре части. Нарежьте лук мелким кубиком, морковь — порежьте соломкой, а капусту нашинкуйте и перемните с солью.

Положите шампиньоны на сухую сковородку, поставьте ее на средний огонь — из грибов выйдет вода, потом добавьте немного растительного масла и обжарьте ингредиенты. К обжаренным грибам всыпьте лук и морковь и жарьте все ингредиенты 5-7 минут.

После этого положите в сковородку капусту, все посолите и поперчите, сделайте маленький огонь, накройте крышкой и несколько минут протушите. Потом добавьте в сковороду томатную пасту, перемешайте ингредиенты и дотушите капусту.

Тушеная капуста в мультиварке

Ингредиенты, необходимые для приготовления тушеной капусты: 1 средняя головка белокочанной капусты (около 900 граммов), 2 большие морковки, 1 луковица, 30 миллилитров растительного масла, 200 миллилитров теплой воды, 3 столовые ложки томатной пасты, соль и перец — по вкусу.

Как приготовить тушеную капусту в мультиварке

Нарежьте лук средним кубиком, натрите морковь на крупной терке. Нашинкуйте капусту, посолите и перемните.

Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецептыВыставьте на мультиварке режим "Жарка", налейте в чашу растительное масло, высыпьте лук и обжарьте, чтобы он стал золотистым, а потом добавьте морковь.

Морковь тоже обжарьте, чтобы и она была золотистой. Потом выключите мультиварку.

После этого всыпьте в чашу капусту, перемешайте ингредиенты, добавьте томатную пасту, соль, перец, снова все смешайте. Влейте теплую воду, опять все перемешайте, разровняйте, закройте крышку мультиварки и выставите режим "Тушение" (блюдо должно готовиться 1 час).