Родительская суббота: что нужно нести в церковь и как провести

22 марта 2019, 07:45

Главред выяснил, как поминать в родительские субботы.

церковь свечи
Родительская суббота: что нужно нести в церковь / twitter.com/SputnikATO

В этом году на 23 марта выпала родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы, то есть Великого поста 2019 (он так называется, так как длится ровно 7 недель, по-старому – седмиц).

Все родительские субботы Великого поста называются Вселенскими родительскими субботами, а совершаемые в эти дни панихиды — вселенскими панихидами.

Стоит отметить, что во время поста не совершаются иные дни поминовения усопших, кроме как родительские субботы Великого поста. Иными словами, в остальные дни не служатся заупокойные ектении, панихиды, сорокоусты и пр.

Читайте такжеПервая родительская суббота 2019: что нельзя делатьЭто субботы общего поминания всех почивших православных. Служба в эти поминальные дни совершается по особому уставу.

Родительская суббота: что нужно нести в церковь

Обычно в родительскую субботу на панихиду приносят продукты "на канон": любые постные продукты (к примеру, крупы, хлеб, овощи, фрукты, чай) и/или вино "Кагор".

Родительская суббота: молитва

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все согрешения вольные и невольные, и даруй им Царство Небесное. Аминь.

О том, можно ли работать в огороде в родительскую субботу, убирать в доме, крестить ребенка и причащаться – читайте в нашем материале Родительские субботы 2019: когда, что нужно нести в церковь и как себя вести.

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православие поминальные дни родительская суббота
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