Католическая Пасха 2019: когда и как отметит Украина

Когда католическая Пасха в 2019 году / Фото: Unsplash

Из-за григорианского календаря Пасха 2019 католическая и православная отмечается Пасху в разные дни. Как правило, разрыв составляет неделю – также будет и в этом году.

Несмотря на участившиеся призывы отмечать католическое Рождество в Украине вместо православного – дата Пасхи держится крепко. Тем не менее, в Украине хватает католиков, которые отметят свое Воскресение Христово раньше православных собратьев.

Католическая Пасха 2019: дата, какого числа

Католическая Пасха в 2019 году выпала на 21 апреля.

А вот православную Пасху – Великдень 2019 – Украина отметит 28 апреля.

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Пасха 2019 католическая: как отмечать

У католиков празднование начинается в Страстную субботу Пасхальным богослужением.

Перед началом Навечерия Пасхи зажигается особая свеча Пасхал, огонь которой раздается всем христианам.

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Пасха у католиков – это семейный праздник, так что в этот день вся родня непременно собирается за праздничным столом. А главными блюдами на столе являются не паска, а кролик, курица или индейка. Детвора ищет пасхальные яйца, якобы спрятанные для них Пасхальным кроликом.

Одним из главных символов праздника является огонь (как частичка Благодатного огня) и пасхальные яйца, символизирующие начало новой жизни. На Западе еще одним из основных символов Пасхи является Пасхальный Кролик. Местная детвора верит том, что тот прячет в свое гнездо разноцветные шоколадные яйца, чтобы потом раздать их хорошим и воспитанным деткам. Поиски пасхальных яиц в США и в Западной Европе – одна из любимых забав детишек.

Пасха 2019: выходные

На католическое Рождество официальный выходной в Украине есть, но на католическую Пасху – нет. Отдыхать украинцы будут на Пасху 2019 православную. Подробнее читайте в материале Пасха 2019: какие выходные ждут украинцев.

Напомним, в Украине в последнее время набирает обороты информационная кампания за то, чтобы Рождество православное в Украине и католическое Рождество праздновать в один день, ведь "Христос родился один раз".

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний уже решил заняться реформированием Рождества – но над этим вопросом, по его словам, еще надо работать.