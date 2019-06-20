Астрологический прогноз: как будут проходить и чем закончатся переговоры Зеленского и Путина

20 июня 2019, 07:07

Астролог рассказал, как будет складываться общение российского и украинского президентов, сумеют ли они прийти к консенсусу.

Владимир Зеленский
Астролог проанализировал способность договариваться Путина и Зеленского

Для того, чтобы понимать, как могут складываться переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, удастся ли им найти общий язык, нужно проанализировать их "среднюю карту".

"Средняя карта" для двух людей составляется для выяснения их совместимости и того, как будет складываться их партнерство.

Судя по "средней карте" между Зеленским и Путиным, их контакты и общение на международной арене кармически неизбежны. Они вынуждены будут вести переговоры между собой.

Однако в их взаимоотношениях вырисовывается крест, который может указывать на патовую ситуацию, невозможность прийти к компромиссу.  

Кроме того, "средняя карта" Зеленского и Путина выпадает на затмение (высчитывается средняя дата между датами рождения двух людей, для них это 1 июня 2065 года). Затмение указывает на то, что общение будет складываться очень жестко и сложно, однако все эти трудности будут преодолимы. Иными словами, найти общий язык и разрешить спорные вопросы, прийти к консенсусу президентам будет очень сложно, но – возможно. В итоге, результата удастся добиться, только пройдя через массу трудностей, сложных ситуаций, переламывание и преодоление чего-то.

Оптимизм вселяет еще и то, что эти знаки Зодиака – договороспособны, поскольку находятся в одной стихии – воздушной. Зеленский, как известно – Водолей, а Путин – Весы.

Но, опять-таки, гороскопы российского и украинского президентов говорят о том, что им будет сложно найти новые точки соприкосновения и возможные выходы из сложившейся ситуации. Потому что Зеленский будет стоять на своем, Путин – на своем. Зеленский точно не будет поддаваться Путину, уступать ему в чем-то, а Путин – Зеленскому. Путин по своим психологическим характеристикам вообще не умеет идти на встречу: он держится за то, за что уже ухватился, и дерется, потому что уже дерется.

Поэтому переговоры будут сложными, перемирия легко достичь не удастся.

Если говорить о ближайшей перспективе, велика вероятность, что уже в ближайшем времени вернутся в Украину моряки, которые сейчас находятся в плену в России. После этого, вероятно, начнут прослеживаться и какие-то более-менее благоприятные тенденции в диалоге между Украиной и Россией.

Первая встреча Путина и Зеленского произойдет нескоро. По моим прогнозам, это случится не раньше, чем через полгода-год. Этой встрече будет предшествовать очень длительная подготовка.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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