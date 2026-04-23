В России скончался популярный телеведущий "Первого канала"

Кратко:
- Чем прославился ведущий
- От чего он умер
В террористической России стало известно о кончине известного телеведущего "Первого канала" Алексея Пиманова.
Как сообщают пропагандисты, у популярного ведущего не выдержало сердце.
"Умер Алексей Пиманов. Ему было 64 года. Алексей Пиманов вел программу "Человек и закон" на Первом канале. С 2013 года он был президентом медиахолдинга "Красная звезда", — сообщили его коллеги.
Как передает источник, все произошло очень быстро. "У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким" — сообщили на главном рупоре пропаганды - Первом канале.
Ранее Главред сообщал, что в Киев с необьявленным визитом прибыл младший сын короля Великобритании - принц Гарри.
Ранее также российский певец-путинист Григорий Лепс, который с начала войны поддерживает российскую агрессию и регулярно посещает оккупированные территории, признан тяжелым и агрессивным алкоголиком в РФ.
Вас также может заинтересовать:
- Умер известный украинский артист и поэт Ярослав Чорногуз
- В 35 лет от страшного заболевания умер звезда саги "Игра Престолов"
- Умерла самая титулованная звезда французского кинематографа
О персоне: Алексей Пиманов
Алексей Пиманов - российский режиссёр, сценарист, продюсер, журналист, телеведущий, политический деятель. Президент АО "ТО „Красная звезда"" (2013—2026), ведущий правовой телевизионной программы "Человек и закон" на "ОРТ" / "Первом канале" (1996—2026).
