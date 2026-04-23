В террористической России сообщили о смерти популярного телеведущего.

В террористической России стало известно о кончине известного телеведущего "Первого канала" Алексея Пиманова.

Как сообщают пропагандисты, у популярного ведущего не выдержало сердце.

"Умер Алексей Пиманов. Ему было 64 года. Алексей Пиманов вел программу "Человек и закон" на Первом канале. С 2013 года он был президентом медиахолдинга "Красная звезда", — сообщили его коллеги.

Как передает источник, все произошло очень быстро. "У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким" — сообщили на главном рупоре пропаганды - Первом канале.

О персоне: Алексей Пиманов Алексей Пиманов - российский режиссёр, сценарист, продюсер, журналист, телеведущий, политический деятель. Президент АО "ТО „Красная звезда"" (2013—2026), ведущий правовой телевизионной программы "Человек и закон" на "ОРТ" / "Первом канале" (1996—2026).

