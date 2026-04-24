Удаляет даже стойкие пятна: одна кнопка в стиралке сделает одежду в разы чище

Руслан Иваненко
24 апреля 2026, 03:00
Специалисты рассказали, какой режим в стиральной машине помогает эффективнее удалять сложные пятна и усиливает действие моющих средств.
Стирка
Как правильно выбирать температуру воды для разных типов тканей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда стоит использовать замачивание
  • Какие ткани нельзя замачивать
  • Какую температуру выбирать

Предварительное замачивание в стиральной машине может существенно повысить эффективность стирки, особенно когда речь идет о стойких пятнах и сильных загрязнениях. Этот режим позволяет моющим средствам дольше взаимодействовать с тканью, расщепляя грязь еще до начала основного цикла.

Главред решил разобраться, когда такая функция действительно необходима.

Как пишет Real Simple, функция предварительного замачивания предполагает, что одежда некоторое время находится в воде с моющим средством. Обычно этот режим активируется отдельной кнопкой с изображением ванны и вертикальной черты, а порошок или гель добавляется в специальный отсек лотка. В процессе белье периодически перемешивается в барабане, что способствует лучшему проникновению средства в волокна ткани.

Продолжительность замачивания зависит от модели стиральной машины и может колебаться от 15 минут до примерно одного часа. Основная цель этого этапа — размягчить и частично удалить сложные пятна, в частности от кофе, жира или пота.

Когда предварительное замачивание не требуется

В то же время эксперты отмечают: предварительное замачивание не является универсально необходимым. Если пятно удалить сразу после его появления, дополнительный цикл часто не требуется.

Альтернативой может стать замачивание вручную — в раковине или тазу с небольшим количеством моющего средства. Такой подход позволяет контролировать процесс и убедиться, что пятно исчезло еще до основной стирки.

Какую температуру воды выбирать для стирки

Отдельное внимание стоит уделить температурному режиму. Горячая вода (от 40 до 60 °C и выше) эффективно растворяет жир и способствует дезинфекции, поэтому подходит для белого хлопка, льна, полотенец и постельного белья. В то же время она может быть опасной для деликатных тканей.

Какие вещи нельзя замачивать

Не рекомендуется использовать замачивание для цветной одежды, поскольку существует риск потери яркости. Шерсть и шелк могут деформироваться или "сесть", а синтетические ткани, в частности полиэстер и эластан, способны потерять форму или эластичность. Особенно осторожно следует относиться к спортивной одежде, которая часто содержит эластичные волокна.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред​​​​​​

Специалисты советуют перед любой стиркой внимательно читать инструкции на этикетке изделия. Именно они определяют оптимальные условия ухода и помогают избежать повреждения ткани.

Что можно стирать в режиме быстрой стирки — смотрите в видео.

Об источнике: Real Simple

Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Перехват дронов на тысячи километров: украинская ПВО вышла на новый уровень

Мощный взрыв под Одессой: РФ атаковала порт начиненным взрывчаткой катером

