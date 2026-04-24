Учёные ошеломили находкой: под Африкой нашли разлом, дробящий континент надвое

Алексей Тесля
24 апреля 2026, 02:15
Разлом может активизироваться, способствуя дальнейшему расколу Африки и, возможно, образованию новых континентов и океанов.
Раскрыт сценарий раскола Африки

Учёные обнаружили под Африкой гигантский древний разлом, способный радикально изменить представления о движении континентов.

Новый объект, названный Ровумским трансформным разломом, тянется на 500 километров от Мозамбика до Танзании, формируя границу между африканской сушей и океанским дном, пишет Daily Mail.

Исследователи объясняют, что этот "ископаемый" разлом, появившийся ещё в юрский период после распада суперконтинента Гондваны, ранее скрывался под осадочными породами, переносимыми рекой Ровума. Только с применением современных спутниковых измерений гравитации и сейсмической рефлексии удалось увидеть его структуру.

Разлом играет роль "направляющей" для движения Нубийской и Сомалийской плит, влияя на формирование Восточноафриканской рифтовой системы. Учёные сравнивают его работу с железнодорожными рельсами: разлом определяет направление, по которому смещаются плиты, облегчая поворот в одном направлении и сдерживая движение в другом.

Хотя сегодня этот разлом не проявляет сейсмической активности, в прошлом он был центром мощных землетрясений и участвовал в отделении Мадагаскара от африканского континента. Учёные считают, что со временем он вновь может активизироваться, способствуя дальнейшему расколу Африки и, возможно, образованию новых континентов и океанов.

Доктор Джордан Фетиан из Университета Дерби подчеркивает, что открытия вроде Ровумского трансформного разлома показывают: древние разломы не просто следствие движения плит, они сами могут направлять формирование земной коры и в долгосрочной перспективе влиять на географическое устройство планеты, создавая будущие суперконтиненты.

Разрушительные землетрясения: взгляд ученых

Одним из самых впечатляющих природных катаклизмов в истории считается землетрясение в районе Нью-Мадрида в 1812 году. По современным оценкам, его магнитуда достигала 7,5–9 баллов. Это событие имело крайне разрушительные последствия: в некоторых местах река Миссисипи изменила направление течения, а сейсмические волны охватили территорию более 2,5 миллионов квадратных километров. Специалисты предупреждают, что если бы подобное землетрясение произошло сегодня, города, возведённые на нестабильных песчаных почвах, такие как Мемфис и Сент-Луис, могли бы оказаться буквально погребёнными под землёй.

Ранее сообщалось о том, что Европе грозят цунами и колоссальные землетрясения. Учёные обнаружили, что в недрах океанского дна в течение миллионов лет происходил медленный, но неумолимый процесс.

Напомним, что во Львовской области произошло землетрясение. По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым.

Ранее Главред писал, что в Одесской области ощутили землетрясение. Его магнитуда была 4,6.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

