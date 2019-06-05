Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день, а что нужно / Вознесение Господне. Картина Бенвенуто Тизи

Вознесение Господне православные отмечают уже завтра, 6 июня.

Это день вознесения Иисуса на небеса, где тот обрел царствие небесное.

Вознесение Господне: что нельзя делать

В этот день верующим людям непременно нужно сходить в храм. Однако приветствовать других людей словами Христос воскрес! уже нельзя. Ведь празднование Пасхи завершилось накануне. На Вознесение из храма уже выносят Плащаницу.

Этот день считается поминальным, но в храмах не служат панихиды и не отпевают усопших. Поминают родню тихо, по-семейному дома – за общим столом.

За праздничным столом нельзя объедаться, так как чревоугодие – грех. Злоупотреблять спиртными напитками тоже. О том, что непременно должно быть на праздничном столе, мы писали в нашем материале Вознесение Господне 2019: как празднуют – от примет до традиций.

В это день нельзя отказывать в прощении – это большой грех. Также не отказывают нуждающимся в милостыне.

Из других запретов на Вознесение:

работа по дому: такой труд не должен отвлекать от размышлений о Боге;

ссоры и скандалы;

бросать мусор и плевать на улицу, потому что "можно попасть во Христа, который приходит в дома под видом нищих";

заниматься сексом.

Вознесение Господне: молитва

На Вознесение читают специальные молитвы. Люди верят, что в этот день Господь особо чуток к просьбам о помощи.

Господи Иисусе Христе, Боже наш, сошедый с Небесных высот спасения нашего ради и напитавый нас духовною радостию во святыя и пресветлыя дни Воскресения Твоего, и паки по совершении земнаго служения Твоего вознесыйся от нас на небо со славою и возседый одесную Бога и Отца!

В сей "ясный и всесветлый день Божественнаго на небеса восхождения" Твоего "земля празднует и ликует, радуется и небо Вознесением днесь Творца твари", человецы славословят непрестанно, зряще заблуждшее и падшее естество свое на рамо Твое, Спасе, вземлемо и на небеса вознесенное, Ангели же веселятся, глаголюще:

Кто Сей, пришедый во славе, силен во брани.

Сей воистину Царь Славы?!

Сподоби и нам немощным, земная еще мудрствующим и плотоугодия, творити непрестающим, восход Твой на небо страшный помышляющи и празднующе, плотская и житейская отложити попечения и со Апостолы Твоими на небо ныне взирати всем сердцем своим и всеми помышленьми своими, поминающе, яко тамо на небеси горе жительство наше есть, здесь же на земли мы точию странники и пришельцы есмы, отшедшия из дома Отча в страну далечу греха.

Сего ради усердно просим Тя, преславным Вознесением Твоим, Господи, оживи нашу совесть, еяже нужнейши ничтоже есть в мире, возведи нас из плена сего греховнаго плоти и мира и сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная, яко да не ктому себе угождати будем и жити, но Тебе Господу и Богу Нашему служити будем и поработаем, дондеже отрешившеся от уз плоти и прошедши невозбранно воздушныя мытарства, достигнем небесных обителей Твоих, идеже, ставше одесную Величествия Твоего, со Архангелы и Ангелы и всеми святыми прославляти будем Всесвятое Имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Единосущным и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем Еже на небеса, с Пречистою Твоею плотию, Божественное Вознесение.

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