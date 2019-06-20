Диетологи рассказали, с помощью какого блюда легко худеть

20 июня 2019, 03:14

По словам диетологов, такое блюдо хорошо известно всем и легкоприготавливаемое.

Суп
Суп / 1000.menu

Группа западных диетологов пришла к выводу, что лучшее блюдо для эффективного похудения – суп.

Об этом сообщается в специализированно-отраслевых СМИ. По словам диетологов, среди людей, которые регулярно потребляют супы, гораздо реже встречаются люди с ожирением. Главный секрет состоит в том, что суп дает организму воду, физически насыщает, а также содержит в себе полезные для организма ингредиенты — вареные овощи, мясо.

В целом супы имеют все необходимое для похудения и удержания веса. Кроме того, диетологи рекомендуют кушать супы каждый день − на обед либо ужин.

В осенью-зимой лучше всего потреблять горячие супы (борщ, рассольник, перловый, солянка и т. д.), а летом − холодные (разнообразные окрошки, холодники, гаспачо).

Напомним, ранее диетолог Светлана Скосар назвала самую большую проблему при похудении.  До этого эксперт Мария Вивенко назвала два простых шага для похудения. 
 

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