Диетолог назвала самую большую проблему при похудении

При похудении самая большая проблема — еда, сообщила диетолог / "Хроника.инфо"

Диетолог Светлана Скосар сообщила, что при похудении самой большой проблемой является еда.

Занятия спортом не помогут активно сбросить вес, пока человек потребляет огромное количество пищи, рассказала эксперт в комментарии Здоровью 24.

По словам собеседницы, после физических нагрузок человек склонен завышать количество потраченных калорий, а кусок пиццы или пирожное может испортить результаты после часовой тренировки.

"…Спорт полезен для здоровья. Но если вы пытаетесь похудеть, то самая большая проблема — это еда", — отметила Скосар.Читайте такжеДиетолог раскрыла лучший способ для похудения весной Ранее Главред писал о быстром похудении, назвал ключевые упражнения для похудения и выяснил, как избавиться от живота. Напомним, чтобы сбросить жир на животе необходимо правильно питаться, больше двигаться и выполнять специальные упражнения. Чтобы заполучить плоский живот также нужно следить за осанкой.