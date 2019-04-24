Диетолог назвала самую большую проблему при похудении

Если человек ест огромное количество пищи, то занятия спортом не помогут ему активно сбросить вес, отметила эксперт.
Диетолог Светлана Скосар сообщила, что при похудении самой большой проблемой является еда.
Занятия спортом не помогут активно сбросить вес, пока человек потребляет огромное количество пищи, рассказала эксперт в комментарии Здоровью 24.
По словам собеседницы, после физических нагрузок человек склонен завышать количество потраченных калорий, а кусок пиццы или пирожное может испортить результаты после часовой тренировки.
"…Спорт полезен для здоровья. Но если вы пытаетесь похудеть, то самая большая проблема — это еда", — отметила Скосар.Читайте такжеДиетолог раскрыла лучший способ для похудения веснойРанее Главред писал о быстром похудении, назвал ключевые упражнения для похудения и выяснил, как избавиться от живота. Напомним, чтобы сбросить жир на животе необходимо правильно питаться, больше двигаться и выполнять специальные упражнения. Чтобы заполучить плоский живот также нужно следить за осанкой.