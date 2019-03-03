В Минздраве посоветовали, как похудеть без строгой диеты

Похудеть можно без строгой диеты, сообщила Ульяна Супрун / Единственная

Временно восстановленная в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что можно похудеть без строгой диеты.

Для того, чтобы похудеть, стоит отказаться от неполезных сладостей, сладких напитков и алкоголя, добавления сахара в чай и кофе, написала чиновница в Facebook.

По ее словам, при желании сбросить вес можно есть все, что вы любите, но в меньшем объеме, в частности, важно уменьшить в рационе количество жареных продуктов.

Супрун добавила, что для похудения нужно быть более активными — выходить на прогулки и легкие пробежки, а также полноценно спать.

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