"Просто няма какая-то": в России семья добровольно наелась глистов

Глисты / Botkin.pro

В дальневосточном городе Хабаровск (Россия) семья из отца, матери и ребенка в добровольном порядке съела капсулы, содержащие опасных паразитических червей – глистов.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале Росздравнадзора. Согласно обнародованным данным, семейная пара начиталась в Сети хвалебных статей о "чудесных вакцинах" с "волшебной силой мощного иммуностимулятора".

После чего они купили капсулы с таблетками с "вакциной", в которых содержалась смесь с живыми личинками глистов-трихинелл.

Через две недели после приема капсул внутрь, вся семья угодила в городскую больницу № 10 Хабаровска в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас местные правоохранители проводят расследование данного инцидента.

Напомним, ранее и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун "разрушила" миф о профилактике глистов. До этого на Киевщине в супермаркете продали рыбу с глистами.