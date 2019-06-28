Сказочно повезет: назван самый фартовый знак Зодиака в июле

28 июня 2019, 06:34

Счастливчиками месяца станут Лев, Скорпион, Водолей и Телец.

Знаки Зодиака
Льву сказочно повезет

Самым удачливым знаком зодиака в июле 2019 станут Львы. Об это в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По слова Росса, в сложных ситуациях, которыми будет богат июль, могут выигрывать Львы.

"Львы будут настойчивы и энергичны в июле, смело могут рисковать и "брать быка за рога", особенно в последней декаде месяца. Им все будет удаваться, любое их дело увенчается успехом. Особенно им будет везти в новых начинаниях. Кроме того, Львам будет везти во всем, что будет связано с тайнами: тайные сделки, тайные любовные приключения", - отметил он.

Читайте такжеРождены быть миллионерами: астролог назвал знаки Зодиака, к которым "липнут" деньгиВторое место везунчиков июля гороскоп сулит Водолеям. 

"Это будет хороший месяц в плане здоровья. Также все отлично будет складываться в работе. Неожиданно Водолеи могут найти новое место работы, сами собой будут приходить предложения вакансий. Поэтому Водолеям в июле лучше не планировать отдых, а поискать новое место работы – перед ними откроются хорошие возможности. Водолеи в июле могут найти надежных союзников и обзавестись хорошей протекцией. Особенно это проявится в первой половине месяца. Единственное – Водолеям нужно будет ставить четкие цели и добиваться их, а это представителя данного знака не очень свойственно", - объяснил Росс.

Скорпионам, которые получают "бронзу" самого удачливого знака месяца, фортуна будет сопутствовать в финансовых делах.

"Перед представителями этого знака будут открываться новые финансовые возможности, к ним будут приходить деньги издалека. Возможны удачные поездки за границу и смена места жительства. Их ждет успех с иностранцами. Скорпионам будет везти при поступлении в высшие учебные заведения", - отметил эксперт.

Читайте такжеИщите женщину: астролог рассказал, почему погиб ТымчукИ замыкают круг фартовых знаков второго месяца лета Тельцы. 

"Им в июле легко будет удаваться находить выгодные связи, входы и выходы. Им также будет фартить в учебе, в поездках, приключениях. Хорошая ситуация их ждет и в том, что касается любви, брака и отношений. Венера, управляемая Тельцом, будет находиться в знаке Рака, что очень благоприятно для Тельцов. Тельцы могут встретить свою вторую половинку, особенно вблизи солнечного затмения", - резюмировал он.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю 1-7 июля. Он астролог спрогнозировал ужасное начало июля и рассказал, как уберечься от опасности.

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гороскоп Влад Росс
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