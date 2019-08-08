Хозяин тайги: Пенсионерка сутки по горло в болоте рыком пугала медведя

Медведь. Иллюстративное фото / Medium

В российской глубинке, в Хабаровском крае, 83-летняя отправилась за грибами, попала в трясину и едва не была съедена медведем.

Несчастной пенсионерке пришлось сутки стоять в воде и рыком отпугивать хищника.

"Женщина из поселка Сита отправилась в тайгу за грибами и пропала. Ее нашли спустя более чем сутки по пояс ушедшей в илистое дно лесного ручья. Ночью в лесу в нескольких метрах от лежанки медведя было обнаружено ведро с грибами. Поисковики услышали нехарактерное для животных рычание и в овраге в ручье увидели бабушку. Рыком женщина пыталась отпугнуть караулившего ее медведя", − заявили представитель добровольческого поисково-спасательного отряда "Лига Спас".

Сейчас пенсионерка госпитализирована. Врачи не нашли у нее травм, но бабушка еще не вышла из состояния сильного стресса.

Напомним, ранее в Китае тигр заживо съел пенсионерку. До этого в России вышедшую на балкон покурить пенсионерку сдуло ветром.