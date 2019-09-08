День танкиста 2019: поздравления прикольные и открытки живые

День танкиста 2019 – этот праздник выпал на 8 сентября. Дело в том, что отмечают День танкиста в Украине, Казахстане, России, Беларуси и других постсоветских странах во второе воскресенье сентября.

Во времена раннего СССР День танкиста отмечали 11 сентября, но после 1980 года празднование перенесли на второе воскресенье первого месяца осени.

Читайте такжеРФ "сливает" Донбасс? Из оккупированного Луганска вывозят танкиУстановлен праздник, чтобы почтить вклад танковых войск в победу во Второй Мировой войне, в частности, на Курской дуге 12 июля 1943 года, когда состоялось крупнейшее танковое сражение той войны.

Главред собрал на День танкиста поздравления прикольные: это и матерные поздравления с Днем танкиста, и официальные поздравления с Днем танкиста в прозе, и стихи про танкистов, и прикольные картинки с Днем танкиста, а также гифки с Днём танкиста.

День танкиста: поздравления

Бомбежки не пугает звук,

Ты – боевой машине друг!

Мы поздравляем в День танкистов

С теплом в душе и сердцем чистым,

Желаем мира и побед,

Любви, добра и долгих лет!

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Поздравляю от всей души с Днем танкиста. Желаю моральных сил и крепкого физического здоровья, удачи и высоких успехов, благополучия и отсутствия жизненных промахов. Пусть в жизни будет много побед, плодотворных дней и потрясающих вечеров отдыха.

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Танкам грязи не бояться,

Им бы на войне сражаться,

И танкисты — молодцы,

Все отличные бойцы!

Чтоб начальство не ругало,

На погон звезда упала!

Чтобы служба ровно шла,

Чтобы девушка дала!

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4 смс - 225 символов:

Желаю в день танкиста не знать уныния, оставаться твердым, быстрым и идти напролом, как танк, приближаясь к цели. Пусть вера в лучшее крепнет, материальные блага растут, а твоя счастливая звезда светит сильнее с каждым годом.

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День танкиста: поздравления мужу

С днем танкиста мои поздравления,

От души любимому военному я шлю,

Чтобы танк твой не видал преград,

Страх плохим чтоб людям навевал.

Я тебе желаю всей душой,

Чтоб счастливым был защитник мой,

В этой жизни только тем везет,

Кто свою удачу бережет!

***

День танкиста: поздравления папе

Настоящий мужчина, решительный, смелый, ты – мой главный защитник! Пусть в работе тебе светит только удача, пусть прочной будет броня и спокойным твой сон. Желаю тебе счастья и здоровья, дорогой мой папочка!

***

Так как жизнь у нас одна,

Живи смело старина!

Пукай громко, чихай вслух,

Подстригай на морде пух.

Кури, пей, гуляй, дерись,

Каждый день, как конь, еб*сь!

Помни: жизнь у нас одна!

С Днем танкиста, старина!

***

3 смс - 137 символов:

Крепко поцелую

Милого танкиста.

Так тебя люблю я,

Мой герой плечистый.

И бутылку пива

Выпить разрешаю.

Отдыхай, мой милый,

Я не помешаю.

***

С Днем танкиста, дорогой! В твой праздник я желаю тебе прекрасного настроения, много радостных и счастливых улыбок. Помни, что мы все гордимся тобою, ты – счастье нашей семьи. Наслаждайся своим днем!

День танкіста: привітання

Шановні танкісти! Україна вітає вас як героїв, мужніх і відданих країні та народові. Ви завжди готові бути на передовому рубежі — там, де найважче. Дякуємо вам за сумлінну службу і вірність Батьківщині! З Днем танкіста!

***

У День танкіста дуже важливо

Пам'ятати головні слова:

Хоч у танка немає душі –

У нього є голова.

Якщо з танком не вміти

Вірно управлятися,

Він не зможе зі своєю

Місією справлятися.

Я бажаю всім танкістам

Сил, бажання навчатися,

Щоб до техніки "на ти"

Без питань звертатися.

***

Дорогий танкісти! У цей святковий день хочу побажати вам слави і погонів, поваги командирів і любові товаришів. Бажаю бути справжнім чоловіком і труднощі зустрічати лише в строю! Зі святом Вам, любі танкісти!

***

З Днем танкіста, захисник,

Дорогий, відважний!

Я бажаю тобі щастя

У цей день прекрасний!

Нехай дні твої служби

Плинуть без турботи,

Пишайся результатом

Своєї роботи!

***

Шановні танкісти! У багатьох наших містах в урочистому мовчанні на почесному п'єдесталі застигли танки. Це пам'ять про те, що вони захищали рідну землю. І в пам'ять про загиблих ми в цей день скорботно схиляємо голови. А усіх живих ми вітаємо зі святом танкістів і бажаємо удачі та перемог.

***

У День танкіста я бажаю

Тим, хто танком управляє

Нехай на шлях вас особистий ангел

Безпечний направляє.