Осторожно: Пять главных ошибок в макияже глаз

Красивый макияж глаз – дело непростое, поэтому важно не совершать даже элементарных ошибок.
Любой макияж должен "улучшать" глаз, а не делать его меньше, придавать возраста, или грустного выражения лица.
Однако, ошибки в макияже глаз могут совершать даже девушки, которые имеют большой опыт обращения с декоративной косметикой.
Как правильно наносить макияж глаз и каких ошибок стоит избегать при нанесении косметики, рассказали визажисты.
Макияж глаз: ошибки
1. Макияж не подходит для формы глаз
Первым делом, в макияже глаз стоит учитывать их форму, посадку и расстояние. Например, при широко посаженных глазах не надо использовать светлые и перламутровые тени у носа и первой трети века - это только увеличит пространство между глазами.
Обладательницам нависшего века больше подойдет смоки айс, чем стрелки. Слишком выпуклые глаза нельзя покрывать перламутровыми тенями. А при близко посаженных лучше наносить светлые тени у начала глаза на треть или две трети.
2. Отсутствие базы под тени
Если ваша цель - красивый макияж глаз, то стоит обратить внимание на такой продукт, как база под тени. Кожа на веке – самая жирная, и на ней чаще всего скатываются тени. Поэтому для стойкости макияжа, хорошей пигментации и цвета, нужно использовать базу под тени.
3. Ресницы паучьи лапки
Ресницы паучьи лапки – это чересчур прокрашенные слипшиеся ресницы, на которых тушь собралась явными комками. Хотя этот тренд в прошлом году покорил модные подиумы, в повседневной жизни лучше избегать такого эффекта.
Мало того, что глаза будут выглядеть заплаканно, добавят пару лет, так и вообще поставят под сомнение ваше умение краситься. Именно поэтому стоит следить за состоянием туши, ее "свежестью", и убирать излишки туши с кисточки салфетками.
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4. Неправильно прорисованная стрелка
Правильно нарисованная стрелка может сделать взгляд томным, сексуальным и ярким. Однако, очень просто "опустить" глаз, сделать усталый вид и испортить весь макияж.
Стоит помнить: классическая стрелка должна начинаться с тонкой линии и утолщаться к внешнему уголку. Она должна заканчиваться на пересечении с линией нижнего века или буквально на 1 мм ниже. К тому же, классический хвостик нижней линией является продолжением линии нижнего века
5. Непрокрашенное межресничное пространство
Для того, чтобы добавить взгляду глубину, обязательно нужно прокрашивать межресничное пространство. Самый простой лайфхак, который поможет сделать взгляд глубже – это нанесение карандаша по верхней слизистой.
Это идеальный прием густых ресниц и маскировки светлых корней. Главное, постараться не моргать подольше, чтобы карандаш успел застыть и не отпечатывался на нижней слизистой, которую, к слову, красить не стоит – только на отдельные вечерние мероприятия.
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