Перец на зиму: рецепт крутезной закуски

17 сентября 2019, 07:48

Перец консервированный можно быстро приготовить и наслаждаться им зимой.

Перец на зиму в банках легко готовится
Перец на зиму в банках легко готовится / Скриншот

Перец на зиму не только морозят, но и консервируют. Консервированные овощи являются хорошей закуской и могут украсить праздничный стол, а праздников зимой достаточно много.

Главред решил узнать, как готовится консервированный перец, а также найти рецепт крутезной закуски.

Перец на зиму в банках, рецепт крутезной закуски

Ингредиенты на банку 0,5 л: 

  • Около 0,5 кг болгарского перца - перец должен быть небольшим и мясистым;
  • 1,5 столовых ложки сахара;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 50 мл яблочного уксуса 5%;
  • 4-5 зубчиков чеснока;
  • Черный перец, душистый перец, кориандр - по вкусу;
  • Растительное масло - по вкусу;
  • Крутой кипяток.

Перец на зиму, рецепт пошаговый

Влейте на сковороду немного растительного масла, разогрейте ее и выложите помытый и просушенный перец. Накройте перцы крышкой, жарьте на небольшом огне и периодически переворачивайте - овощи нужно обжарить со всех сторон. Перец на зиму должен стать мягким, его не нужно сильно зажаривать.

В конце приготовления добавьте еще немного растительного масла, чтобы перец стал ароматнее, накройте овощи крышкой и обжарьте еще несколько минут. Перец целиком на зиму нужно консервировать в простерилизованных банках.

Читайте такжеПерсики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецептУложите в банки несколько перцев, пропустите 2 зубчика чеснока через чеснокодавку и положите в банки, а также добавьте черный перец, душистый перец и кориандр. 

Уложите оставшиеся перцы - их нужно придавливать ложкой, поскольку перец консервированный усядется. Пропустите через чеснокодавку оставшийся чеснок и положите в банки.

Положите в перец на зиму в банках сахар, соль, влейте уксус, залейте овощи крутым кипятком и закройте простерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте полотенцем и теплым одеялом до полного остывания. 

Консервированный перец - фото этапов приготовления

  • Перец на зиму в банках легко готовится Скриншот
  • Перец на зиму в банках легко готовится Скриншот
  • Перец на зиму в банках легко готовится Скриншот
  • Перец на зиму в банках легко готовится Скриншот
  • Перец на зиму в банках легко готовится Скриншот
  • Перец на зиму в банках легко готовится Скриншот
  • Перец на зиму в банках легко готовится Скриншот
  • Перец на зиму в банках легко готовится Скриншот
  • Перец на зиму в банках легко готовится Скриншот
  • Перец на зиму в банках легко готовится Скриншот
  • Перец на зиму в банках легко готовится Скриншот
  • Перец на зиму в банках легко готовится Скриншот
  • Перец на зиму в банках легко готовится Скриншот

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перец рецепты
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